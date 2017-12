El Celta congela el Camp Nou

Després de l'empat a Mestalla contra el València la setmana passada, el Barça es va tornar a deixar dos punts ahir al Camp Nou davant el Celta per 2 a 2. Això fa que els blaugrana vegin com s'escurça la distància amb els seus immediats perseguidors.

Al partit li va costar veure una acció clara de gol, pel gran moviment de pilota que van oferir els dos equips, però una badada al centre del camp d'Umtiti va propiciar que el Celta muntés un letal contraatac que va acabar amb el gol de Iago Aspas després d'aprofitar un rebot d'una bona parada de Ter Stegen per marcar el 0 a 1.

El gol del Celta va coincidir amb l'activació de Messi, que va reclamar el protagonisme. Dos minuts després del gol visitant, una bona jugada col·lectiva del Barça va acabar amb una passada en diagonal de Paulinho cap a l'interior, que va caçar Messi per fer igualar el partit.

Cinc minuts després, va ser Messi que va enviar en profunditat a Luis Suárez però el gol de l'uruguaià no va pujar al marcador per un fora de joc que no era, perquè un defensa visitant trencava la posició antireglamentària.

Els últims minuts de la primera part van ser els millors del conjunt d'Ernesto Valverde, però el marcador no es va moure i es va arribar amb empat a un al descans.

En la represa els blaugrana van sortir amb la disposició de marcar el segon gol. Paulinho va tenir una bona ocasió però va perdre la verticalitat quan ja havia regatejat el porter.

En el minut 62, Luis Suárez no va perdonar i va marcar el 2 a 1 després d'una bona passada de Jordi Alba des de la banda.

Però el Celta va aprofitar la velocitat d'Aspas per fer el 2 a 2. El davanter va deixar una pilota a Maxi Gómez, que va empatar el partit.

Després, el Barça va tornar a recuperar el pols del partit, però no va aprofitar les ocasions que va tenir per poder guanyar el partit.