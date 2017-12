L´Olot no troba el camí de la victòria i empata a València

L'Olot va aconseguir ahir a la tarda un punt més en el seu camí cap a la salvació. Va ser meritori, en una plaça complicada com és el camp del València Mestalla, gràcies a una diana de Nacho Pérez, que va neutralitzar el gol inicial de Jordi Sánchez. Tot i el bon empat (el quart consecutiu, tercer de Raúl Garrido), el conjunt olotí no es pot permetre el luxe de deixar passar les victòries. Els olotins han de sumar de manera immediata de tres en tres per escapar-se d'un descens on malauradamen ja és el seu hàbitat natural i aquesta jornada l'acabaran a set o vuit punts de la salvació en funció del resultat d'avui de l'Atlètic Balears.

El partit a València va tornar a evidenciar el creixement que ha fet l'equip l'últim mes, però en el futbol el que manen són els resultats i aquests no acaben d'arribar. Per què no podria haver estat ahir el dia de la victòria i de la gran injecció de moral. Amb la baixa de Lluís Aspar a l'eix de la defensa i l'entrada de Pedro a l'onze titular, precisament l'exfutbolista del Figueres va tenir la primera gran oportunitat pel seu equip però el seu xut, en una posició gairebé privilegiada, no va trobar porteria. No trigaria a respondre el conjunt valencià. Ginard apareixia tres vegades abans del quart d'hora de joc per salvar el seu equip. El porter balear està sent probablament el millor jugador de l'Olot en tota la temporada i ho segueix demostrant a cada jornada. Els garrotxins no es van arronsar al primer temps i Marc Mas i Nacho Pérez també ho van provar, amb dos xuts que van sortir fora per poc. El partit es mantenia igualat i abans del descans es lesionava Hèctor Simon, en una de les pitjors notícies del partit i entrava al terreny de joc Iván Guzmán.

La segona meitat començava de la pitjor manera per als interessos olotins. El davanter català Jordi Sánchez obria el marcador als dos minuts de la represa. El cop no va fer abaixar els braços a l'Olot, que quan s'acabava de complir l'hora de partit empatava el duel. L'autor del gol va ser Nacho Pérez, que providencialment va aprofitar un greu error del porter local per marcar a plaer l'empat. Des d'aleshores i fins al final el físic dels dos equips es va anar apagant fins que el partit va concloure amb l'empat a un gol al marcador. El proper repte de l'Olot és clar: fer bo el punt aconseguit a Paterna derrotant a casa el Lleida Esportiu.