El Barça podria avançar l´arribada de Yerry Mina al gener

Amb encara dos partits de Lliga per arribar a l'aturada nadalenca (Deportivo i Reial Madrid), el Barça ja pensa en el mercat d'hivern. La imminent marxa de Javier Mascherano al futbol xinès obliga el secretari tècnic blaugrana Robert Fernández a moure fitxa. Una de les possibilitats amb què treballa el club blaugrana és optar per avançar l'arribada a l'equip del central colombià Yerry Mina, amb qui ja té aparaulada la incorporació a partir de l'estiu que ve. Mina és un central alt (1,93 m.) que destaca per la seva contundència en el joc aeri , però també té bon toc de pilota. És un titular indiscutible al Palmeiras i a la selecció colombiana i, als 23 anys, els responsables esportius que l'han seguit li veuen potencial per triomfar a Can Barça.

El club blaugrana es va bellugar de pressa per assegurar la seva incorporació a l'estiu a canvi d'uns 9 milions d'euros, però la marxa de Mascherano, si es confirma finalment, i la lesió de Samuel Umtiti, precipitarà els esdeveniments. Només restarà per conèixer si el Palmeiras modifica gaire les condicions pactades pel traspàs a l'estiu.

L'entrenador Ernesto Valverde sembla estar convençut finalment del fitxatge del colombià malgrat les seves reticències inicials a incorporar a l'hivern un central sense experiència a Europa. La bona resposta de Thomas Vermaelen en els últims partits ha acabat convencent tant l'entrenador blaugrana com la direcció esportiva que la posició de central està ben coberta si Piqué i Umtiti tornen a patir algun contratemps. Tot i això, per si falla l'opció Mina al gener, el club té altres operacions en marxa per reforçar l'eix central.