La motivació extra de tres palamosins competint a casa a la Christmas Race

Aquests dies, entre regatistes britànics, francesos, noruecs... també volten pel port de Palamós regatistes locals. Tres palamosins naveguen a casa en unes aigües que coneixen molt bé i que veuen des de la finestra de casa seva. Es tracta d'Àlex Collins, de 17 anys, i Adrià Morata, de 16, tots dos competint en la classe Europa, i Víctor Serra, de 22, que ho fa en la Làser Standard. Per a Àlex Collins l'objectiu en la seva tercera Christmas «és millorar la puntuació de l'any passat on vaig quedar dels 20 primers i crec que ho puc fer». Collins considera que navegar a prop de casa «és una motivació extra perquè aquí hi tinc als amics de l'escola i m'ajuda més a rendir bé».

Adrià Morata també competeix a Europa, una embarcació on hi va un regatista i on es requereix més tècnica que força, segons el palamosí. «He anat millorant a mesura que avançava la temporada i arribo amb bones sensacions a la Christmas», diu Morata, que enguany disputa la seva segona Christmas. El més veterà dels tres palamosins és Víctor Serra, de 22 anys, que compagina la vela amb els fogons. En Víctor és xef del restaurant Sabors de Regencós, «però quan la cuina m'ho permet m'escapo i vinc a navegar a Palamós perquè és la meva altra gran passió».

Serra es va iniciar en el món culinari a l'escola Hoffman i ha après a prestigiosos restaurants com El Celler de Can Roca o Les Cols. Pel que fa a la classe on competeix aquests dies, Víctor Serra, explica que «l'embarcació Làser requereix més físic i cal estar preparat per lluitar contra els elements». Segons el regatista i cuiner, «m'he entrenat poc i espero fer-ho bé, però, sobretot divertir-me». Víctor Serra va atracar al port de Palamós l'any 2009 i des d'aleshores «no m'he desvinculat d'aquest sentiment que des de ben petit em van inculcar a casa».

La Christmas Race havia d'arrencar ahir però la flota de 335 vaixells participants no van poder estrenar-se després que un front de núvols no permetés l'entrada de vent, de manera que la flota va romandre a terra.

A primera hora del matí els diferents comitès de Regata van sortir cap als seus respectius camps a la recerca del vent del sud, que era el que es preveia que bufaria, però no va acabar entrant, de manera que a les 15 h la direcció de regata va donar per finalitzada la jornada, excepte en la classe FX, en què el Comitè va decidir esperar una mica més per si entrava alguna brisa per poder disputar alguna prova, però finalment també es va desistir. Per avui les previsions són més optimistes i s'espera l'entrada de vent del nord.