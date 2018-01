L'Espanyol enceta una eliminatòria «llarga i difícil» contra el Llevant

L'Espanyol, que va esvair un xic els dubtes amb una victòria de prestigi contra l'Atlètic per acomiadar l'any, torna avui a la Copa del Rei i ho farà a Cornellà (21.00, beIN LaLiga) contra el Llevant. Quique Sánchez Flores, el tècnic espanyolista, espera «una eliminatòria llarga i dificíl» i aposta per «jugar de manera intel·ligent durant els 180 minuts» per poder passar ronda. Han quedat fora de la convocatòria homes com Mario Hermoso, Sergio Sánchez, Javi López, Javi Fuego, Hernán i Álvaro Vázquez. Pel que fa al Llevant, podria debutar Coke, flamant fitxatge al mercat d'hivern.