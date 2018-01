El Madrid torna a ensopegar i ja és a 16 punts del Barça

Moment en què Maxi Gómez remata de cap per fer pujar el definitiu 2-2 al marcador.

El Reial Madrid va tornar a deixar escapar els tres punts després d'empatar amb el Celta de Vigo en un altre partit gris dels blancs, en què tot i remuntar el gol inicial de Wass, es van veure condemnats per una mala segona part en la qual li van faltar cames, futbol i solucions des de la banqueta.

Després del disgust del Clàssic i la victòria sense brillar davant el Numància a la Copa, el Madrid arribava a Balaídos sense marge d'error per mantenir viva una mínima esperança en la carrera pel títol a la jornada 18. No obstant això, i malgrat la fulminant reacció després d'encaixar el primer gol, els madrilenys es van veure superats per un meritori Celta que fins va disposar d'un penal abans del 2-2 definitiu.

Els de Zinedine Zidane, tot i que controlaven el tempo del partit, van seguir afligint els mals de tota la temporada, especialment en la parcel·la defensiva. El Celta trobava amb facilitat l'esquena de la fràgil defensa blanca en cada recuperació. Va avisar primer Aspas amb una rematada al pal, abans que Wass avancés els seus amb una plàstica vaselina després d'una cavalcada per la dreta aprofitant l'enorme passadís deixat per Marcelo.

El gol local va esperonar al campió d'Europa, que va donar la volta al marcador en tan sols tres minuts gràcies a dues guspires de Gareth Bale, el millor en el bàndol visitant. Primer Kroos i després Isco van assistir perquè el de Cardiff es reivindiqués amb dos tocs subtils. Dos gols i pujada blanc que es va quedar al vestidor.

Passats els primers minuts del segon temps, el Madrid es va quedar sense gasolina, i el Celta es va fer amo i senyor del xoc. Els canvis van arribar tard per al Madrid i el domini gallec es va materialitzar en un penal que va llançar Iago Aspas i va detenir Keylor, reivindicant la seva vàlua enmig dels rumors que situen el meta basc Kepa en l'equip de la capital.

El patiment blanc no va acabar aquí i el Celta va trobar l'empat al cap de Maxi Gómez a vuit minuts del final. Totalment desfondats, els blancs encara van tenir la victòria a les botes de Lucas Vázquez, que es va estavellar amb Rubén. Al final, nou punxada del Reial Madrid, que es queda a 16 punts del líder i a 7 punts del segon, l'Atlètic, amb un partit menys.