Chicho no podrà disposar de Manel en la seva estrena a casa amb el Peralada

Els Peralada mirarà de fer bo l'empat aconseguit la setmana passada a Son Moix en el partit que es disputa aquest migdia davant el València Mestalla. Serà el debut de Narcís Pelach Chicho a la banqueta del Municipal de Peralada.

Els locals afronten el partit amb la màxima il·lusió després de les bones sensacions que van deixar al camp del Mallorca. Els tres punts donarien ales al filial del Girona per a l'objectiu de mantenir la categoria.

Una victòria dels gironins retallaria la distància amb el Llagostera, que marca la permanència, a dos punts.

Per a aquest partit, Chicho encara no podrà comptar amb la nova incorporació dels verd-i-blancs, Manel, que de moment no té la fitxa per poder debutar.

L'entrenador gironí tampoc podrà comptar amb els sancionats, Soni i Estellés, que compleixen el cicle de sanció, ni tampoc amb el porter Suárez ni Konaré, que es troben lesionats.

Chicho va declarar que l'equip «ha treballat molt bé durant la setmana» i que els jugadors estan «molt il·lusionats» per fer un bon partit aquest migdia i que «la victòria es quedi a casa».

Per altra banda, el filial del València arriba a Peralada en desena posició. Va aconseguir una victòria per 3 a 0 contra el Lleida i després ha acumulat cinc empats consecutius. L'últim, la setmana passada a casa davant el filial del Saragossa (1-1).

En l'anada, en la segona jornada de Lliga, els valencianistes es van imposar clarament al Peralada per 4 a 1.