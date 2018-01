L'enginyer geoespecial, ídol de masses a Kènia, que va arribar de la Xina per triomfar

Igual de tímid que de corpulent i sempre amb un somriure d'orella a orella malgrat participar ben poc fins ara a la Lliga, Olunga va convertir-se ahir, de cop i volta, en el protagonista del dia. El kenià va passar gairebé de l'anonimat a ser l'heroi del Girona gràcies al hat-trick contra el Las Palmas que li permet reivindicar-se i mantenir-se a la plantilla fins al juny. Els seus tres gols en només 20 minuts (del 58 al 78) han elevat aquell davanter desconegut que va arribar a Montilivi els últims dies del mercat d'estiu cedit pel Guizhou Hengfeng Zhicheng xinès a la categoria d'heroi de l'afició.

Els seguidors gironins, així com de LaLliga en general, van descobrir ahir un jugador que, tanmateix, al seu país és tot un referent. No només en l'àmbit esportiu sinó també social, ja que Olunga és considerat com un dels ciutadans més il·lustres del país. Tant és així que ahir, després dels seus tres gols, va ser notícia a la televisió nacional de Kènia. «El moment històric d'Olunga», titulava la notícia. El davanter va rebre una allau de felicitacions des del seu país. Des del president de la república, Uhuru Kenyatta, fins al cap de l'oposició, Raila Odinga, els quals el van posar-lo com a exemple per a tots els kenians. La ràdio nacional del país piulava també que tots els kenians se sentien «orgullosos» d'ell i la seva gesta.

Abans de fer el salt al futbol europeu, al Djugardens suec, Olunga compaginava el futbol amb la carrera d'engineria geoespacial a la Universitat de Kènia. Ja com a futbolista professional, des del país africà s'ha seguit de ben a prop la seva trajectòria. El salt a la lliga espanyola li va valer ser protagonista fins i tot d'un cartell publicitari en què se'l veia al costat de Messi i Cristiano Ronaldo. I és que Kènia és un país poc avesat a exportar talent futbolístic a l'exterior. De fet, Olunga és tot just el segon jugador kenià que juga a la lliga espanyola, després de Mariga (ex-Reial Societat i actualment a l'Oviedo). Això sí, a Olunga li quedarà sempre l'honor de ser el primer que marca un gol a la Lliga.