Uni i Avenida es tornen a citar a la final

Una nova final entre l'Spar Citylift Girona i el Perfumerías Avenida. Un partit que es comença a conèixer com el el «clàssic» del bàsquet femení estatal i que, des de fa quatre temporades, es repeteix en la majoria de partits on hi ha un títol en joc. I la d'avui a Saragossa (12.00, Esport 3/Teledeporte) no serà una excepció després que ahir l'Uni passes per sobre de les amfitriones, Mann Filter, en un tercer quart on les jugadores d'Èric Surís varen tornar a mostrar el seu millor bàsquet (80-60); i, com també era previsible, l'Avenida derrotés el Gipuzkoa sense jugar un gran bàsquet però sobrevivint sense grans angoixes gràcies a l'experiència de Sílvia Domínguez i la superioritat física que es multiplica quan una tres del talent d'Elonu coincideix en pista amb dues de les moltes pivots de què disposa Ortega: Nicholls, Gil, Robinson i De Souza.

Les jugades d'esquena a cistella d'Elonu són un dels maldecaps amb què deu haver somiat Èric Surís aquesta nit, però, és un maldecap en positiu. Demostra que ahir el seu equip va fer els deures en una semifinal que, veient el rival i l'escenari, se li podria haver complicat. I, en canvi, a l'hora de la veritat el gran ambient al Príncipe Felipe el varen portar els 300 seguidors de l'Uni que, des de darrere la banqueta de les gironines, van animar l'equip en una primera part on el poc encert en els triples de l'Uni, i l'ofici de les amfitriones (aquí cal una menció a part per la finlandesa Tuukkkanen, que està a punt de fer 40 anys) va maquillar les diferències entre els dos equips. L'Uni gua­nyava de 6 punts al descans (39-33), però arribar fins a aquell marcador havia castigat més les jugadores del Mann Filter que les gironines. El partit extra de divendres dels equips que han de jugar quarts de final s'acaba notant i les locals va acabar caient com la fruita madura quan Núria Martínez va sacsejar l'arbre aragonès a l'inici del tercer quart. Sis punts consecutius de la base de Mataró en els dos primers atacs del tercer quart, tres tirs lliures per una falta quan tirava de tres i un triple, van trinxar la moral del Mann Filter. L'Uni només marxava de dotze punts (45-33), però Ocete, Ferrari i companyia van veure els minuts que quedaven com una muntanya massa alta per a les seves cames cansades. I les jugadores de l'Spar Citylift Girona van veure que era el moment d'aixafar el rival. Colhado, que va marcar sempre diferències mentre va ser en pista, Traore o Rosó Buch, que va enfilar la diferència fins als 17 punts amb una jugada de pista a pista que va fer aixecar dels seus seients els aficionats gironins, varen convertir el tercer quart en un autèntic malson per al Mann Filter. Encara quedava un quart, i amb 65-44 en el marcador, Èric Surís va poder començar a pensar en el partit d'avui contra el Perfumerías Avenida.

Un rival que, al matí, va deixar fora el Gipuzkoa en una semifinal que l'equip entrenat per Miguel Ángel Ortega va trencar en el segon quart. Un parcial de 10-0 de les castellanes va posar 17 punts de diferència en el marcador (39-22) desterrant els esforços inicials que havien fet les basques de la mà de Weaber i Lucas (15 punts entre les dues en el primer quart). Disset punts de marge són suficients perquè un equip de l'experiència de l'Avenida no es compliqui la vida. I menys quan compten amb una base com Sílvia Domínguez. Ahir no es varen complicar l´existència, però les jugadores d'Ortega tampoc van saber donar continuïtat al bàsquet abassegador del segon quart.

El Gipuzkoa no va tirar la tovallola, arribant-se a posar a nou punts al final d'un tercer quart amb els dos equips encallats en atac (46-37), però l'Avenida no va deixar que el partit se li acabés de complicar. Sempre sobre la ratlla dels deu punts de diferència i, quan més collaven les basques, abusant de les jugades al pal baix d'Elonu. Les mateixes accions d'esquena a cistella de la nigeriana que van acabar decantant la victòria castellana la setmana passada a Fontajau en el partit de lliga. Èric Surís les té ben estudiades. Ara fa falta aturar-les aquest migdia.