Babolat i el x3 Club Pàdel&Fitness porten la nova lliga social a Girona

La marca esportiva Babolat i el x3 Club Pàdel&Fitness porten la nova Lliga Social de pàdel a Girona. Els organitzadors ja han tancat la primera temporada de la Lliga Social amb més de 300 partits disputats. Ara comença la temporada d'hivern i les inscripcions seguiran obertes fins al 28 de gener per participar en la segona temporada. La lliga, que compta amb tres fases, dona per acabada la primera prova i obre les noves inscripcions fins al 28 de gener per disputar la temporada d'hivern, el segon període d'aquest campionat.

Durant els mesos d'octubre, novembre i desembre de 2017 es van disputar més de 300 partits, concloent les últimes setmanes amb enfrontaments per definir les posicions capdavanteres i ascensos, i les posicions cueres i alhora, els descensos de les diferents categories (or, plata i bronze – masculí, femení i mixt).