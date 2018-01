Un altre històric, l'Elx, visita un Peralada amb necessitats

El bon joc que està desplegant el Peralada no està sent recompensat amb victòries. L'equip entrenat per Chicho acumula tres empats consecutius i, tot i que no perd, necessitar sumar de tres en tres per entrar en la lluita per sortir del descens. Aquest migdia (12 h) tenen un compromís molt exigent davant l'Elx, tercer classificat. L'entrenador del conjunt peraladenc té el principal dubte a la porteria, on podria tenir continuïtat el porter del juvenil Albert Torra o bé debutar Marc Vito, fitxat aquesta setmana.