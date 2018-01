El Quart perd per un sol punt contra el Barberà

L'endemà que el Bàsquet Girona es deixés el lideratge de Lliga EBA amb la seva clara derrota a la pista del Masnou, els altres dos equips gironins de la categoria, Quart i Salt, també varen perdre els seus dos partits. Els de Carles Ribot per un sol punt a casa contra el Barberà (80-81) i el Salt, on Miquel Martínez s'estrenava com a tècnic, de manera molt més contudent contra un rival directe en la lluita per la permanència: 63-89, a mans de l'Andorra B.

La derrota contra el filial dels pirinencs complica la situació del Salt, perquè l'Andorra B, penúltim classificat, es posa ara a només una victòria del saltencs, en què el nord-americà Tylor Wimbish va ser el jugador que millors números va fer : 20 punts i 13 rebots (30 de valoració).