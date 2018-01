Jordi Condom debuta amb derrota al KSV Roeselare belga

Jordi Condom va debutar a la banqueta del KSV Roeselare de la segona divisió belga amb una derrota contra el Cercle Brugge (1-0). Després d'haver passat les vacances del Nadal a casa, l'exjugador i exentrenador del degà, ja ha tornat a encetar un nou projecte professional. Condom fa pocs dies va tornar a fer les maletes per emprendre un nou repte a l'estranger. El palamosí torna a un país que coneix bé, Bèlgica, on a les files del KAS Eupen va aconseguir un històric ascens a la Primera Divisió belga la temporada 2015-2016.

Després d'aquell èxit, Condom va aconseguir mantenir la categoria i va arribar a les semifinals de la Copa en la temporada 2016-2017. Aquest curs, però, va ser destituït a principis del mes d'octubre, quan l'equip era cuer.

Dos mesos després del seu acomiadament, l'excapità, entrenador i director esportiu del Palamós, retorna a la Segona Divisió belga per intentar assolir un objectiu difícil, l'empresa que se li encomana a Condom és la d'intentar assolir un lloc al play-off d'ascens a les files del KSV Roeselare, un club d'una ciutat situada a la província de Flandes, a l'altre extrem d'Eupen, l'antiga llar del palamosí.



Objectiu utòpic

Condom substitueix en el càrrec Dennis Van Wijk, que va ser destituït a causa dels mals resultats. A la Proximus League (Segona Divisió de Bèlgica), Jordi Condom agafa les regnes d'un KSV Roeselare que ocupa actualment la cinquena posició i a manca de cinc jornades per a la finalització de la Lliga, l'objectiu de jugar la fase d'ascens a la màxima categoria, sembla gairebé impossible, ja que és a deu punts de distància.

L'entrenador gironí ha signat per al que queda de temporada més dues d'opcionals. Tot i això, si Jordi Condom protagonitza un bon final de temporada amb els belgues i convenç la directiva del KSV Roeselare, disposarà d'una nova oportunitat per dissenyar un projecte sòlid i aconseguir l'ascens l'any vinent. Per això el palamosí ha estampat la seva vinculació amb el seu nou club per al que queda de Lliga més dues campanyes més d'opcionals, en una lliga que coneix perfectament.