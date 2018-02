Competició obre un expedient a Piqué per dir que «l'Espanyol és de Cornellà»

El jutge únic del comitè de competició va decidir ahir obrir un expedient a Gerard Piqué i Sergio Busquets, per les seves paraules en què es va referir a l'Espanyol com a un equip de Cornellà, en el cas del central, i per les que recordava com l'Espanyol havia celebrat la victòria en el partit d'anada el migcampista.

Després que el club blanc i blau fes un escrit de protesta i fins i tot l'Ajuntament de Cornellà també emetés un comunicat, el jutge únic va decidir ahir obrir un expedient extraordinari als jugadors blaugrana segons va avançar la Cadena Ser. Pel que respecta a la Grada d'Animació, el jutge també investigarà els, segons la denúncia de l'Espanyol, «nombrosos càntics xenòfobs i insults que es van proferir».

Per altra banda la Comissió Antiviolència ha declarat el derbi d'aquest diumenge (16.15) a Cornellà entre el Barça i l'Espanyol com a partit d'alt risc, segons va informar ahir.