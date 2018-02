Liceo-Lloret i Barça-Citylift Girona, a la Copa d'hoquei

Els dos representants gironins, el Lloret i el Citylift Girona, en el sorteig del quadre de competició de la Copa del Rei d'hoquei que es va fer ahir al vespre al Teatre Municipal de la localitat selvatana, no van tenir gens de fortuna i s'enfrontaran als dos rivals més temibles: el Liceo i el Barça. El torneig es jugarà del 22 al 25 de febrer al municipi selvatà. La competició s'obrirà el dijous 22 de febrer (18.45) amb el Liceo-Lloret, seguirà a les 21.00 amb el Noia-Igualada, i per l'endemà ha reservat els duels Barça-Citylift Girona (18.45) i Reus-Lleida (21.00).

Els guanyadors dels dos partits de quarts de final de dijous es trobaran a la primera semifinal (18.45) el dissabte, i els vencedors del divendres disputaran la segona (21.00). La final es jugarà l'endemà (20.00). En els partits de l'OK Lliga d'aquesta temporada el Citylift Girona va perdre per la mínima, 4-3, en la visita al Palau Blaugrana després d'haver anat per davant molta estona i tenir un 1-3 a la segona part. El Lloret, per la seva banda, va sortir golejat per 5-0 en el partit de Riazor. Com a curiositat, el Barça-Girona de Copa d'hoquei arribarà un dia abans del Barça-Girona de futbol, la històrica primera visita dels de Machín al Camp Nou.