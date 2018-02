Els de dins la pista volen jugar tranquils

'escena d'un pare o d'una mare recriminant una jugada al seu fill o d'un altre company de l'equip, criticant una decisió de l'entrenador, protestant de males maneres a l'àrbitre o, directament, insultant un jugador de l'equip rival és una de les imatges menys agradables de veure en una pista de bàsquet. I, tot i estar convençuts que «tenim menys problemes d'aquest tipus que en altres esports i que la gran majoria de la gent es comporta bé», des de la Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Bàsquet (FCBQ) han reformulat la seva coneguda campanya «Bàsquet Net» per enviar un missatge des de dins de la pista cap als de fora: «només volem divertir-nos i formar-nos fent esport».

«No tenim problemes de convivència dins la pista, en tota la temporada només han arribat a Comitè de Competició un o dos casos de baralles entre jugadors, i les úniques queixes que rebem dels clubs són d'espectadors que criden o protesten de manera fora de lloc», explica el president de la territorial gironina, Xevi Santaló, que està convençut que «comparat amb altres esports no tenim un problema, però els pocs que ho fan se senten molt en una pista, i per això hem decidit engegar aquesta campanya». Des d'aquest proper cap de setmana, els aproximadament 280 partits de bàsquet que es juguen a la demarcació de Girona començaran amb el protocol de la nova campanya «Bàsquet Net»: els dos equips –tots els jugadors i la gent de les banquetes– i els àrbitres s'alinearan a mitja pista amb la pancarta del «Bàsquet Net». El club local serà l'encarregat de fer una fotografia i fer-la arribar a la Federació, que en farà difusió per xarxes. Els 280 partits de bàsquet que es juguen cada cap de setmana a Girona, al voltant d'11.000 per temporada, s'expliquen per les gairebé 10.000 llicències de jugadors que té la Representació Territorial de Girona de la Federació Catalana de Bàsquet.

La nova reformulació de la campanya «Bàsquet Net» la va presentar ahir a la tarda Xevi Santaló en un acte a la seu de la delegacació territorial: «Els premis del Bàsquet Net fa dotze anys que estant instaurats, des de l'època de Robert Mora a la presidència i, després, amb Albert Garcia Rafanell; hem constatat una disminució de la conflictivitat dins de les pistes, és a dir baralles amb jugadors, entrenadors o àrbitres, i ara ho centrarem en les actituds fora de les pistes».