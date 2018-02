Messi dóna avantatge al Barça a Londres

El FC Barcelona ha empatat aquest dimarts a Stamford Bridge contra el Chelsea FC (1-1) en el partit d'anada dels vuitens de final de la Lliga de Campions, en un partit on sens dubte el millor per als blaugranes ha estat l'empat, gràcies a un gol de Leo Messi en l'única acció de perill, mentre que el Chelsea ha estat millor i ha perdonat i anirà a Camp Nou en cert desavantatge.

No s'han donat els ingredients per considerar aquest partit com històric, com sí ho va ser el de l' 'Iniestazo' de 2009 que va donar el pas a la final als culers. Aquesta vegada el Barça, en un partit similar tret l'absència de l'èpica i amb menys ocasions, ha marxat viu gràcies a una pèrdua rival, a una gran passada d'Andrés Iniesta, una altra vegada imprescindible, i un tir col·locat de Messi. L'únic, però clau.

Primer xut entre els tres pals del Barça, i gol. Així de letal ha estat el Barça, així de letal un Leo Messi que no havia marcat cap gol al Chelsea en vuit partits, però que aquesta nit s'ha rescabalat. Si el Barça és mereixedor de passar al Camp Nou ho serà, en part, gràcies a aquest gol de l'argentí, assistit per Andrés Iniesta, que ha ideat una passada al mil·límetre.

Havia tingut la pilota el Barça però sense crear perill, de forma totalment innòcua per al Chelsea. Passada a passada, de costat a costat, però sense verticalitat ni trobar buits en la nodrida defensa dels 'blues', molt millor assentats. A més, el Chelsea no ha tingut pressa però ha pujat amb assiduïtat i ha posat en perill els blaugranes en diverses ocasions.

Abans del gol de Willian, el propi internacional brasiler havia estavellat dues pilotes als pals, primer en el pal esquerre de la porteria de Marc-André Ter Stegen i després en el dret. Però a la tercera ha estat la vençuda, i el seu xut ras i amb efecte des de la mitja lluna de l'àrea ha superat totes les cames i ha deixat de nou com una estàtua a Ter Stegen, que no ha tingut visió.

El Chelsea ha estat millor a la primera part i, segurament, també a la segona. El Barça només ha guanyat la possessió, però res més. El Chelsea ha tingut els dos pals i el gol de Willian, una volea amb molt de perill d'Eden Hazard -- perdut com a davanter centre però tot i així actiu-- i una falta directa botada per l'espanyol Marcos Alonso que ha obligat a Ter Stegen a lluir-se.

Així, el 0-0 ha estat el millor per al Barça abans d'anar-se'n als vestidors, que només ha rematat amb un cop de cap de Paulinho que ha marxat desviat. A la represa el guió ha seguit sent el mateix, amb un Chelsea afincat enrere i sortint ràpid amb Willian o Pedro, molt treballador el canari com de costum, i un Barça que no trobava la manera d'obrir bretxa en el mur defensiu orquestrat per Antonio Conte.

Però els gols, primer el de Willian al minut 62 i el de Leo Messi al 75 ',han canviat una mica la tònica del partit. Substancial ha estat l'entrada d'Álvaro Morata per fer de '9' i fer tornar a Hazard a la seva posició natural, però no hi ha hagut temps per a res. El Chelsea ha intentat, tarda, estirar les línies però sense fortuna i el Barça tampoc ha pogut disposar d'ocasions per a la remuntada. Al final, s'han signat unes taules que deixen bon gust de boca als d'Ernesto Valverde.

FITXA TÈCNICA.

--RESULTAT: CHELSEA FC, 1 - FC BARCELONA, 1 (0-0, al descans).

--ALINEACIONS.

CHELSEA FC: Courtois; Azpilicueta, Christensen, Rüdiger; Moses, Fàbregas (Drinkwater, min.84), Kanté, Marcos Alonso; Willian, Hazard i Pedro (Morata, min.83).

FC BARCELONA: Ter Stegen; Sergi Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Paulinho (Aleix Vidal, min.63); Messi, Suárez i Iniesta (André Gomes, min.92).

--GOLES.

1-0. Min.62, Willian.

1-1. Min.75, Messi.

--ÁRBITRE: Cüneyt Çakir (TUR). Va amonestar Rüdiger (min.80), Morata (min.86) al Chelsea i a Rakitic (min.29), Luis Suárez (min.77), Busquets (min.90) al FC Barcelona.

--ESTADI: Stamford Bridge. 37.741 espectadors.