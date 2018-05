Pluja de medalles per al Girona Judo a la Super Copa Catalunya

El Securitas-Girona Judo va protagonitzar un cap de setmana brillant a Barcelona amb el triomf en 4 de les 7 categories en joc, i sumant, a més, una plata i un bronze. L'equip gironí va estar format per Artur i Edu Xargay (-73kg), Gio Khabuliani (-81kg), Sergi Salas (-90kg), Pedro González (-100kg) i Pere Plesca (+100kg) i es reafirma com a referent català.

Edu Xargay, Gio Khabuliani, Pedro González i Pere Plesca van guanyar els ors. Gran actuació d'Artur Xargay, medalla de plata després de perdre la final contra el seu germà Edu, i per finalitzar medalla de bronze de Sergi Salas.