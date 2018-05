Santi Bueno és l'única baixa del Peralada en un partit clau

Podia haver estat la setmana passada a casa, però l'Ebre va sorprendre els gironins (1-2) i els va privar de celebrar la permanència. Encara que és virtual, l'equip de Chicho segueix necessitant un punt per coronar una bona temporada i seguir un any més a la divisió de bronze del futbol estatal.

Per fer-ho hauran de puntuar aquesta tarda al camp del Vila-real B, que la setmana passada va assegurar una plaça per disputar la promoció d'ascens però que encara té una mínima opció de lluitar pel títol però, també, de perdre la segona plaça. Van viatjar ahir, amb l'única absència del central Santi Bueno, lesionat, els jugadors del Peralada conscients de fer un bon partit per disfrutar i res més de l'últim partit, la propera setmana, davant el Formentera, a casa.

La derrota contra l'Ebre va trastocar lleugerament els plans d'un Peralada que amb la derrota del Llagostera ahir a la tarda, podria sortir a jugar a la Ciutat Esportiva del Vila-real B amb la permanència ja assegurada. Això passaria si aquest migdia si l'Atlètic Balears empata o perd el seu partit, que serà al complicat camp del Cornellà. Per tant, els gironins estaran molt pendents del què facin els balears aquest matí perquè en funció del resultat sortiran a jugar d'una manera més tranquil·la o amb un punt de pressió extra per aconseguir la permanència.

El tècnic del Peralada, Narcís Pèlach, Chicho, afirma que l'equip «ha de seguir a la mateixa línia» de la segona volta i que la derrota contra l'Ebre encara els fa tenir «més ganes» de jugar aquesta tarda. Menys Santi Bueno, Chicho té tots els jugadors a la seva disposició pel partit a la Ciutat Esportiva del Vila-real.