Mor l'expresident de l'Espanyol Julio Pardo

Julio Pardo, president de l'Espanyol entre el 1989 i el 1993, ha mort aquest divendres als 66 anys d'edat a Barcelona, segons ha informat l'entitat blanc-i-blava a través d'un comunicat.

Aquest advocat de professió va convertir el club en una societat anònima esportiva el gener del 1993. Pardo va accedir a la presidència després de guanyar les eleccions amb un 41 per cent dels vots, succeint a l'anterior mandatari, Antonio Baró.

Sota la direcció de Julio Pardo, l'Espanyol va tornar a Primera divisió en el seu primer any en el càrrec després de jugar la promoció contra el Màlaga. El club va mantenir després la categoria. El 1993 va dimitir com a president pels seus resultats econòmics i esportius.

L'Espanyol ha afirmat que es tracta d'un dia "molt trist" per a tots els periquitos. L'entitat ha definit Pardo com un "entusiasta" i una persona que "sempre serà recordada per tota la família blanc-i-blava".