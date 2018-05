Mallorca i Mirandés es disputaran un ascens directe a Segona Divisió

Cartagena-Rayo Majadahonda i Mallorca-Mirandés són les dues eliminatòries entre els campions de cadascun dels quatre grups de la Segona Divisió B, que serviran per definir els dos primers equips que aconseguiran l'ascens a la Segona Divisió A. Així ho va decidir ahir a la tarda el sorteig que es va disputar, com passa cada any, a la Ciutat del Futbol de la Reial Federació Espanyola de Futbol (RFEF) a Las Rozas, Madrid.

Els dos equips que superin aquests emparellaments pujaran de manera automàtica a la segona categoria del futbol estatal; a més, ja sense gaires al·licients en joc, tots dos es veuran les cares després en una altra eliminatòria per decidir el campió de la temporada 17/18 de tota la Segona Divisió B.

Els dos perdedors, tot i que no aconseguiran el premi de manera immediata, tindran una nova oportunitat de assolir l'ascens i passaran a una segona eliminatòria. Els seus rivals, tots aquells equips que siguin capaços de superar els duels entre els tercers classificats. Es tracta del Múrcia-Elx i Fuenlabrada-Reial Societat B. De la seva banda, els encreuaments entre els segons i els quarts classificats dels quatre grups de Segona B són els següents: Celta de Vigo B-Marbella, Cornellà-Sporting B, Bilbao Athletic-Vila-real B i Extremadura-Deportivo B. Tots els partits d'anada es disputaran aquest cap de setmana, mentre que la tornada es jugarà el següent, del 26 i 27 de maig.

No van ser els únics emparellaments que es van sortejar. També hi va haver temps per definir el play-out de descens. A banda del Llagostera-Izarra, l'altre duel serà el que protagonitzaran el Mèrida i el Coruxo. Pel que fa a l'ascens a Segona B, els quatre catalans de Tercera ja coneixen els seus rivals: Compostel·la-Espanyol B, Antequera Sant Andreu, L'Hospitalet-Naxara i Terrassa-Mar Menor.