Zarco fa la «pole» a Le Mans per davant de Marc Márquez i Danilo Petrucci

El pilot gironí Maverick Viñales (Yamaha) sortirà avui des de la vuitena posició en el Gran Premi de França, cinquena cursa de l'any, que es disputa al circuit de Le Mans. Viñales va marcar un temps d'1:31.784, un registre una mica més fluix del que tenien previst a Yamaha. El gironí, que en els primers entrenaments d'ahir al matí va fer el millor temps, es va queixar dels problemes que té la seva moto en condicions de calor.

El més ràpid de la qualificació va ser pel pilot local Johann Zarco (Yamaha), segon classificat en el Mundial de MotoGP, que avui sortirà des de la primera posició de la graella de sortida. El francès, que va aconseguir la segona pole position de l'any, va fer un temps d'1:31.185 i va polvoritzar el rècord del circuit en una volta de qualificació que tenia Jorge Lorenzo des de 2016. De fet, els quatre primers classificats van superar el rècord aconseguit pel pilot mallorquí fa dos anys.

El registre marcat per Zarco va ser un temps que va ser impossible de superar per Marc Márquez (Honda). El de Cervera va marcar un registre d'1:31.293 en el seu últim intent i es va haver de conformar amb la segona posició. Márquez, que ve de guanyar dues carreres consecutives a Austin i Jerez i és líder del Mundial de MotoGP, té com a objectiu incrementar la renda de 12 punts que té ara mateix amb el pilot francès de Yamaha.

L'italià Danilo Petrucci (Ducati), que venia de la repesca per entrar en la qualificació final, acompanyarà Zarco i Márquez a la primera línia de la graella. Mentre que la segona línia estarà ocupada per Andrea Iannone (Suzuki), Andrea Dovizioso (Ducati) i Jorge Lorenzo (Ducati).

Mentrestant, les Yamaha van quedar més enrere de l'esperat a causa que la moto no funciona tan bé quan fa molta calor i només van poder ser vuitè, Maverick Viñales, i novè Valentino Rossi. Per davant d'ells sortirà el britànic Jack Miller (Ducati), que va marcar el setè millor temps.



Albert Arenas 5è i Viñales 19è

En Moto3, Albert Arenas va aconseguir la sisena posició però la sanció a Canet el va deixar cinquè i avui sortirà des de la segona fila. És la millor posició en la qual ha sortit el pilot gironí des que va començar el campionat. Mentrestant, en Moto2, Isaac Viñales va marcar el dinovè millor temps.