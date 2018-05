L'Osca de Rubi puja a Primera Divisió en derrotar el Lugo a domicili (0-2)

L'Osca de l'exentrenador del Girona Joan Francesc Ferrer, Rubi, va aconseguir una victòria al camp del Lugo (0-2) que matemàticament el situa a la Primera Divisió. L'Osca va pujar a Segona juntament amb el Girona la temporada 2007/08 i el mateix Rubi va portar el Girona a les portes de Primera el curs 2012/13, quedant eliminat per l'Almeria a la final del play-off. L'exGirona Santamaría va jugar el decisiu partit d'ahir com a conseqüència que el porter titular, Remiro, va patir un mareig després de rebre un cop de pilota a la cara. Val a dir, així mateix, que a la plantilla hi ha Luso, que també va jugar al Girona.

Un gol d'Álex Gallar als cinc minuts de partit va posar ben aviat els homes de Rubi a la vora del seu gran objectiu, però el Lugo no li va perdre la cara al partit i va disposar de diverses ocasions per empatar el duel abans que Pulido, a pocs minuts pel descans, ampliés l'avantatge dels visitants. A la represa es va mantenir la igualtat i el marcador ja no es va moure, tot i que els visitants van veure com se'ls anul·lava un gol marcat novament per Pulido.