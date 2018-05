«M'agradaria ajudar a situar el Palamós al lloc que es mereix per història»

Mentre ahir el grup de socis que volen presentar una moció de censura contra Joan Pau Pérez presentaven a la Federació Catalana de Futbol una reclamació perquè sigui aquest ens qui requereixi a l'actual junta el compliment dels terminis que marquen els estatuts, el qui serà el nou entrenador del Palamós, Javi Salamero, es mostra satisfet i ambiciós davant la nova etapa que engega després d'anys vinculats al Llagostera.

Què significa fitxar pel degà del futbol català?

Per mi és un repte on entro amb moltes ganes i il·lusió. És cert que el Palamós passa per un moment delicat en l'any del 120è aniversari i m'agradaria ajudar-lo a situar-se en el lloc de privilegi que es mereix per la seva història. He passat per les millors entitats de la província i el fet de poder treballar a Palamós és un privilegi a l'abast de molt pocs. Espero estar a l'altura de les expectatives i l'exigència que mereix aquest club.

L'objectiu és tornar a Tercera Divisió?

A dia d'avui aquest objectiu queda lluny, malauradament. Per tornar a Tercera hem de passar per Primera Catalana i ara per ara allò que em preocupa més és fer un bon gruix de punts a l'inici de Lliga per pensar que serem dels conjunts capdavanters. Soc d'aquells que pensa en curt termini i en aquests moments la meva atenció la tinc posada a confeccionar una plantilla de garanties per competir a un bon nivell.

Quin tipus de joc veurà l'aficionat del Palamós amb Salamero a la banqueta?

Volem imposar als rivals els nostres trets identitaris, que l'aficionat no tingui cap dubte que el nostre equip assumirà la responsabilitat de portar el control del partit mitjançant la possessió de la pilota. D'altra banda, tindrà la intensitat necessària per defensar bé i també hem de tenir present des del minut 1 l'adaptació a una nova categoria on els rivals amb ben poc obtenen resultats. No per portar el nom del Palamós i venir d'on venim guanyarem els partits sense competir.

Hi haurà revolució en forma de baixes i altes?

Això dependrà en bona mesura de la voluntat dels futbolistes. La temporada vinent la Primera Catalana estarà farcida d'equips gironins i tots voldrem els millors futbolistes, però, el Palamós té un plus per entitat, jerarquia i estadi.

El preocupa la possible moció de censura?

Més que preocupat, estic ocupat en la meva tasca. Jo soc un tècnic que arriba sense motxilles ni prejudicis, que ve a fer la seva feina el millor que sap i m'hi deixaré el coll. Aquesta moció de censura no em preocupa gens tenint en compte que el meu compromís és amb en Joan Pau. Si canvia la situació dins el club, evidentment que jo estic obert al diàleg, però, si la voluntat fos que jo no continuï tothom pot estar molt tranquil perquè no posaré pals a les rodes. Ara per ara, però, aquells que s'estimen el Palamós el que han de fer és multiplicar els esforços per fer un club més gran.

Aquesta possible moció pot desestabilitzar la planificació?

Treballo colze amb colze amb el director esportiu Albert Deu en la confecció de la plantilla i no em toca a mi valorar si hi ha un element distorsionador. En el meu dia a dia això no em preocupa, això sí, crec que el millor escenari que es pot donar és que tot aquell soci o aficionat que es vulgui afegir a l'onada de l'optimisme i positivisme que ho faci.