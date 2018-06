«Em venia molt de gust acceptar l'oferta de Girona»

Història viva del bàsquet català i estatal, Laia Palau arriba a Girona per integrar-se a "interessant projecte que hi ha aquí a Girona" i, encara que ha deixat clar que "no soc Lebron James", vol ajudar a "un equip que està competint bé i arribant a finals". En la seva presentació, la base barcelonina ha deixat clar que la presència de Núria Martínez a l'equip ha estat clau perquè s'hagi decidit a acceptar la proposta de Girona que ja l'havia intentat fitxar en anys anteriors.

"No pensava que tornaria a jugar a Catalunya, la veritat és que ja estava acostumada a fer les maletes i jugar a l'estranger però, aquest cop, i a diferència d'altres anys, em va venir molt de gust dir si a Girona", ha explicat Laia Palau que ha firmat un contracte per una temporada més una segona opcional "perquè això és els matrimonis i primer hem de veure si estem bé junts" amb l'Spar Citylift Girona en el que serà el seu retorn a Lliga Femenina-1 anys després de guanyar l'Euroliga amb el Ros Casares que entrenava Roberto Íñiguez.

Laia Palau ha admès que la presència de Núria Martínez a la plantilla ha estat clau perquè ella acceptés la proposta de Girona: "El primer que vaig fer va ser trucar-la, perquè la conec i sé que ha jugat al meu mateix nivell d'exigència i professionalitat; i jo jo necessito que, com a mínim, hi hagi una jugadora així a l'equip" A Laia Palau li agrada el projecte que està construint l'Uni Girona que "fa temps que està competint bé, arribant a jugar finals i jo sempre he dit que si jugues finals de manera regular pots, si tens sort, guanyar algun títol, una Copa o el que sigui...; veure'm com ens va també a l'Eurocup".

La veterana base barcelonina, de 38 anys, ha admès que en un futur li agradaria ser entrenadora però "mentre pugui prefereixo estar a la pista que a la banqueta".

Per la seva part, el president de l'Spar Citylift Girona, Cayetano Pérez, ha destacat que "per nosaltres és un dia especial, perquè presentem una jugadora important que ens ajudarà a créixer com ens hem proposat com a club".