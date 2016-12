Troben una cua de dinosaure conservada en ambre de fa 99 milions d'anys

La paleontòloga xinesa Lida Xing de la Universitat Xinesa de Geociencias en Beijing ha trobat en un mercat al nord de Myanmar la cua d'un dinosaure de fa 99 milions d'anys enterrat en ambre. Els resultats, que aporten nova llum sobre com eren els dinosaures, es publiquen en l'edició de desembre de la revista Current Biology.

No obstant això, la mostra, de la grandària d'un albercoc sec, estava destinada a acabar com una curiositat o una peça de joieria pels comerciants birmans. "Em vaig adonar que el contingut era un vertebrat, probablement teròpode, en lloc de qualsevol planta --ha explicat Xing a la CNN-- No estava segura que el comerciant realment sabés com d'important que era aquest exemplar, però no va augmentar el preu".

Per la seva banda, el paleontòleg del Museu Real Saskatchwan a Canadà i co-autor de l'article, Ryan McKellar, ha assenyalat que es va quedar impressionat quan Xing li va mostrar el tros d'ambre. "És una troballa que es produeix un cop a la vida --ha explicat--. Els detalls més fins són visibles fins a en tres dimensions".

Anteriorment s'han trobat fragments d'ales d'ocell dinosaure de l'era preservada en ambre, però aquesta és la primera vegada que un esquelet de dinosaure momificat ha estat descobert, segons ha assenyalat McKellar.



La secció de cua pertany a un jove coelurosaurian, del mateix grup de dinosaures com els velocirraptors depredadors i el tiranosaure. L'ambre, que pesa 6,5 grams, conté fragments d'os i plomes, presenta l'evidencia fòssil que molts dinosaures lluïen plomatge primitiu en lloc d'escates.

A més, McKellar ha indicat que la criatura hauria tingut una cua en forma de fuet com un ratolí, però cobert amb plomes de contorn similars a les quals donen forma i color a les aus. "Com més veiem aquests dinosaures amb plomes i l'extenses que són les plomes, espècies com un velociraptor amb escates semblen cada cop menys probable --ha afegit-- No són bastants els monstres a l'estil Godzilla que pensàvem o tan terribles, molts dinosaures amanyagaven en lloc de rugir".

D'altra banda, l'ambre conserva la pigmentació de les plomes que permeten als científics avaluar amb cert grau de certesa com es veia. Així, vist sota un microscopi, les plomes suggereixen que la criatura era de color castany i blanc. "Realment posa en relleu la importància de l'ambre com un ancora per a l'estudi futur. Estem recollint característiques que no vam poder veure en els fòssils sedimentaris comprimits", ha conclòs McKellar.