El nen surfista de l'anunci de Cola Cao es fa gran

Era el protagonista d'un dels anuncis més recordats de la televisió en els que es presentaven joves promeses de l'esport. El seu nom era Yael Peña i el seu somni era convertir-se en un gran surfista. Sis anys després de l'emissió de l'espot, aquell nen de 10 anys de cabellera rossa ha deixat de ser-ho per aconseguir el seu primer gran premi.



Corria l'any 2010 i Yael es va guanyar l'audiència amb aquell espot. ''Em dic Yael i tinc 10 anys. Als 3 anys ja m'aguantava en una taula de surf. Hi havia tots els grans dins de l'aigua i no em deixaven lloc al mar, fins que un dia em vaig llançar a l'aigua i vaig començar a robar les ones. I des d'aleshores sóc un més'', afirmava en l'anunci, en el qual ens deixava un missatge: ''Que sigui petit no significa que no pugui fer grans coses''.





Ara, als 16 anys, ha començat a recollir els seus primers grans premis. Dilluns passat 12 va aconseguir proclamar-se. Yael ha crescut i lluny queda aquell nen de cabellera rossa, ara llueix rapat i compleix amb el que prometia en l'anunci.