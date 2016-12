Mor Henry Heimlich, l'inventor de la maniobra per evitar ennuegaments

El cirurgià nord-americà Henry Heimlich va morir divendres passat als 96 anys. El cirurgià és conegut per inventar la maniobra que serveix per evitar morts per ennuegament, coneguda com a maniobra Heimlich en referència al seu nom. La seva contribució ha permès salvar més de 50.000 persones. Heimlich va morir divendres a la tarda a causa de complicacions cardiovasculars derivades d'un atac de cor que havia partit, segons va explicar la família a Cincinnati.

La maniobra de Heimlich és un dels procediments més emprats en emergències mèdiques, però pot dur-la a terme, fins i tot una persona sense cap tipus de formació bàsica en medicina. Consisteix a abraçar la persona des de darrere i pressionar-la amb força sota l'estèrnum. Utilitza l'aire dels pulmons per expulsar l'aliment de la tràquea i evitar així l'ofegament.

Heimlich va desenvolupar la seva tècnica l'any 1974, quan, segons el procediment habitual per evitar l'asfíxia, es donava un cop a l'esquena de la persona que s'havia ennuegat per ajudar-la a escopir el menjar. El director de cirurgia d'hospital jueu de Cincinnati, Heimlich, va anestesiar un beagle i va provar diversos mètodes per alliberar un objecte de la seva laringe, tal com revela un perfil publicat el 2004 en la revista de la Universitat de Cornwell. Així, va concloure que pressionar amb energia sota el diafragma donava el millor resultat.

Inicialment, Heimlich es va trobar amb molt escepticisme davant la seva maniobra, ja que molts consideraven que podia causar danys al pacient, cosa que alguns especialistes segueixen defensant. Però el metge va promocionar incansablement la seva maniobra fins a aconseguir que es generalitzés.

«El pare era un heroi per a moltes persones al voltant del món per una raó senzilla: va ajudar a salvar innumerables vides a través de la innovació en els procediments de sentit comú» ha declarat un familiar de Heimlich. El mateix cirurgià va utilitzar la tècnica per salvar la vida d'una dona de 87 anys el passat maig, després de quatre dècades d'haver-la inventat. Era la primera vegada que l'aplicava en persona davant una emergència vertadera.

Remordiments

En unes memòries presentades l'any 2014, Maniobres de Heimlich, el cirurgià va expressar remordiments per haver utilitzat animals en l'experimentació, tècnica molt emprada en aquella època. «Si hagués de fer un experiment mèdic avui dia, tan sols buscaria solucions que no impliquessin l'experimentació amb animals», explicava el cirurgià.