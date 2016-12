Correus convocarà 2.345 places de carter el 2017

Correus farà una nova convocatòria d'ocupació el 2017 per cobrir 2.345 places d'agent, de repartiment a peu i de repartiment en moto, han confirmat a Efe fonts de l'entitat postal, que avui penjarà a la seva pàgina web les bases d'ingrés per a aquest personal laboral fix.

Posteriorment, es determinaran els detalls per participar en aquesta convocatòria, com terminis i forma de presentació de les sol·licituds, sistema de selecció, requisits a complir pels aspirants o distribució provincial de les parades.

Aquesta convocatòria se suma a l'efectuada per Correus aquest any per cobrir 1.606 places, per a les que es van presentar prop de 125.000 persones.

Aquesta oferta d'ocupació pública, tancada el passat mes de novembre, va ser la primera que va fer l'entitat postal en vuit anys.

Segons CCOO, la companyia ha informat avui als sindicats que el 2017 Correus convocarà entre 2.430 i 2.450 places, el que considera "positiu", tot i que recorda que l'empresa hauria de cobrir uns 10.000 lloc fins 2020.

CCOO valora que la Societat Estatal de Participacions Estatals (SEPI) i Correus hagin complert l'acord assolit en la disposició addicional 15 de la Llei de pressupostos generals de 2016, que regulava la taxa de reposició fins al 100% per a l'operador postal.

El sindicat ha demanat que no s'aprofiti per obrir la porta a la precarització a través de contractes a temps parcial i ha exigit que siguin, majoritàriament, a temps complet per tal de consolidar ocupació estable i millorar el servei de Correus.