El Papa insta els bisbes a mostrar «tolerància zero» amb la pederàstia

El papa Francesc insta els bisbes a mostrar «tolerància zero» davant els casos d'abús sexual de menors per part de membres del clergat, en una carta amb motiu de la festivitat dels Sants Innocents difosa avui. «Prenguem el coratge necessari per implementar totes les mesures necessàries i protegir en tot la vida dels nostres nens, perquè aquests crims no es repeteixin més. Assumim clara i lleialment la consigna 'tolerància zero' en aquest assumpte», va animar el pontífex.

En la missiva dirigida als bisbes el passat 28 de desembre, Francesc va convidar els bisbes a escoltar «els plors i el gemegar d'aquests nens» i també de l'Església, que, va dir, «plora no només davant del dolor causat en els seus fills més petits, sinó també perquè coneix el pecat d'alguns dels seus membres». «El patiment, la història i el dolor dels menors que van patir abusos sexuals per part de sacerdots. Pecat que ens avergonyeix. Persones que tenien al seu càrrec la cura d'aquests petits han destrossat la seva dignitat», va lamentar Jorge Bergoglio.

Com ja ha fet en altres ocasions, el papa va expressar les seves disculpes per aquests fets, per «pecat d'omissió d'assistència, el pecat d'ocultar i negar i el pecat de l'abús de poder», i va fer una crida a unir-se al dolor de les víctimes. Francesc va repassar les dramàtiques situacions que afecten a milions de nens a tot el món, amb motiu de la festivitat dels Sants Innocents, celebrada el passat 28 de desembre.



Educació interrompuda

El pontífex argentí va recordar, «a tall d'exemple», que en l'actualitat 75 milions de nens han hagut d'interrompre la seva educació arran de les emergències i les crisis prolongades, i que el 2015 el 68% de les víctimes de tracta sexual van ser nens. Francesc va assenyalar que un terç dels nens que han hagut de viure fora dels seus països ho han fet a causa de «desplaçaments forçosos».