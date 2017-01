Barcelona duplica els nivells de pol·lució d'altres grans ciutats com París o Londres

Barcelona és una de les ciutats amb l'aire més contaminat d'Europa, per davant de Londres, París o Copenhaguen, a causa de la gran concentració de vehicles en pocs quilòmetres quadrats, segons va informar ahir l'ajuntament de la capital catalana. El consistori va destacar que controla de forma permanent la qualitat de l'aire des de diferents punts de la ciutat, on hi ha un excés de partícules en suspensió i òxids de nitrogen en l'aire per l'augment del trànsit.

Segons les anàlisis de la qualitat de l'aire que es realitzen cada any, Barcelona compleix els límits legals europeus, però incompleix molts dels límits de seguretat establerts per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) relatius a les partícules i als òxids de nitrogen. La principal causa de contaminació a la ciutat és l'excés de vehicles, ja que les partícules en suspensió, el contaminant més nociu, provenen del trànsit rodat entre un 40% i un 60%, sobretot de les emissions de vehicles dièsel. Segons l'ajuntament, Barcelona és la ciutat europea amb més densitat de vehicles, perquè concentra més de 6.000 cotxes per quilòmetre quadrat, cosa que significa el doble que a Madrid i més del triple que a Londres.

Així mateix, segons les conclusions dels estudis epidemiològics de Barcelona, es calcula que la pol·lució causa cada any 1.800 hospitalitzacions per raons cardiorespiratòries, 5.100 casos de bronquitis en adults, 31.100 casos de bronquitis en menors i 54.000 atacs d'asma entre menors i adults. El consistori recomana anar caminant o en bicicleta, a l'hora que aconsella viatjar en tramvia o metro o en cotxe elèctric, malgrat que també emeti algunes partícules.

Les persones més vulnerables com a dones embarassades, persones grans, amb cardiopaties, amb asma o al·lèrgies i els nens han de tenir especial cura en els moments de més contaminació.

L'ajuntament de la ciutat ja ha posat en marxa diferents canvis per fomentar la mobilitat sostenible com reforçar la xarxa de transport públic, començant pel desplegament de la xarxa octogonal d'autobusos i el projecte d'unir el tramvia per la Diagonal. També té previst invertir 32 milions d'euros per arribar als 300 quilòmetres de carril bici el 2018 i guanyar espais de qualitat per als vianants amb nous models urbans com les «superilles».

Aposta pels vehicles nets

Un altre dels propòsits és substituir els autobusos i cotxes de la Guàrdia Urbana per vehicles nets, de gas, elèctrics o híbrids, que en aquests moments ja suposen el 40% de la flota. També planteja crear una taula contra la contaminació de l'aire i un grup de treball amb diversos experts per proposar mesures en cas d'episodis d'alta contaminació.