Un funeral íntim per Debbie Reynolds i Carrie Fisher

La família de les actrius Debbie Reynolds i Carrie Fisher, mare i filla que van morir amb només 24 hores de diferència, celebrarà avui una cerimònia íntima en homenatge a les dues, que un dia després rebran sepultura al cementiri Forest Lawn Memorial Park de Los Angeles.

L'acte d'homenatge, que tindrà lloc a les instal·lacions que té la família a Beverly Hills, serà «ultra-privat», va dir una font pròxima a la família a la revista People. Segons informa el portal especialitzat The Hollywood Reporter, l'acte serà només per a familiars i amics propers. «No estic segur de si serà un funeral o una vetlla, però serà exactament el que elles volien, estar juntes», va dir una altra font al citat mitjà.

La setmana passada es va saber que la intenció de la família era celebrar un funeral conjunt per acomiadar les dues intèrprets. «Aquesta és la meva preferència», va respondre Todd Fisher, fill de Reynolds i germà de Carrie Fisher, a la revista People sobre si es portaria a terme una cerimònia conjunta. «Òbviament no està tancat, però crec que sona com una gran idea tenint en compte la bella història que hi va haver entre elles», va afegir aleshores. Algunes informacions van apuntar a la possibilitat que, després de la cerimònia privada, se celebrés algun tipus d'homenatge més gran i públic, encara que de moment no hi ha res confirmat respecte a això.

Carrie Fisher, la icònica princesa Leia de Star Wars, va morir dimarts de la setmana passada a Los Angeles als 60 anys després de patir un atac de cor en un avió. La seva mare, Debbie Reynolds, la inoblidable protagonista de Singin 'in the Rain (1952), va morir tan sols un dia després, als 84 anys, a causa d'un vessament cerebral també a Los Angeles