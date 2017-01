Angelina Jolie i Brad Pitt es comprometen a defensar la intimitat dels seus sis fills

n Per primera vegada des que es va iniciar el seu procés de divorci, Brad Pitt i Angelina Jolie han emès un comunicat conjunt on asseguren que han acordat segellar tots els documents judicials respecte a això amb l'objectiu de protegir la intimitat dels seus sis fills. «Les dues parts i els seus advocats han signat acords per preservar els drets de privacitat dels seus fills i de la família en mantenir confidencials tots els documents judicials», van indicar els actors en el comunicat, emès a última hora de dilluns i publicat ahir per l'edició digital de la revista People.

«Un jutge prendrà les decisions legals necessàries i de facilitar resolucions ràpides en els assumptes que hi hagi pendents. Els pares estan compromesos a actuar de forma unida per dur a terme les tasques de recuperació i reunificació (familiar)», han afegit en el citat comunicat conjunt.

A finals de desembre, Pitt va acusar Jolie de posar en risc la intimitat dels seus fills i va sol·licitar de nou al jutge que mantingui sota secret els documents referits a la custòdia dels nens. En un nou capítol d'enfrontament en la dissolució del seu matrimoni, l'equip d'advocats de Pitt va presentar un document legal en què va criticar a l'actriu per exposar els nens «fent públics els noms dels seus terapeutes i altres professionals de la salut mental». L'actor va assegurar que Jolie no té «un mecanisme d'autocontrol» per evitar que informació sensible referida a la seva família vegi la llum.

Prèviament, un jutge de Los Angeles ja va rebutjar una sol·licitud de Pitt per posar sota secret els documents de la disputa que manté amb Jolie per la tutela legal dels seus infants. Pitt i Jolie van prorrogar al novembre un preacord sobre la custòdia dels seus fills, que es manté vigent i pel qual els petits romanen al costat de la mare mentre Pitt conserva els drets de visita.

Després de més d'una dècada junts i dos anys de casats, Jolie va demanar el 19 de setembre del passat any el divorci a Pitt i va sol·licitar la custòdia legal dels seus sis fills: tres d'adoptats -el cambodjà Maddox, el vietnamita Pax i l'etíop Zahara- i tres de biològics -Shiloh i els bessons Knox i Vivienne.