París obliga que tots els vehicles portin una etiqueta sobre el que contaminen

Tots els vehicles que circulin per la ciutat de París han d'estar identificats amb unes etiquetes que assenyalen el nivell d'emissions que generen, un dispositiu que s'utilitzarà en particular cada vegada que es produeixin pics de contaminació per restringir la circulació d'uns i altres. Les sis etiquetes, que van de la verda (per a cotxes elèctrics o de propulsió amb hidrogen) a la grisa (per als vehicles de la norma Euro 2) són necessàries per circular entre les 8 del matí i les 8 del vespre de dilluns a divendres, també per als automobilistes amb matrícula estrangera. La mesura va entrar en funcionament ahir.

No obstant això, l'Ajuntament i la prefectura de policia assenyalen que no se sancionarà la seva absència en els primers mesos de vigència (la multa prevista és de 68 euros per als cotxes i de 135 per a les furgonetes), per privilegiar una acció de conscienciació. Les etiquetes es poden obtenir per internet a una pàgina del Ministeri d'Ecologia que és el que va posar en peu aquest sistema, que té vocació a ampliar-se a altres ciutats o territoris, ja que són els responsables locals dels poden decidir la seva posada en marxa.

En el cas de París, el seu ajuntament des de 2015 va anunciar un calendari per a la progressiva prohibició dels vehicles considerats els més contaminants. Això va començar al juliol de 2016, moment en què la interdicció va afectar els vehicles dièsel i de gasolina matriculats abans de 1997, que no poden circular entre 8 del matí i 8 del vespre de dilluns a divendres.

L'objectiu de la capital francesa és proscriure totalment els dièsel en l'horitzó del 2020.