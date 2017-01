Una clínica anuncia el naixement d'un nadó amb ADN de tres persones

Una clínica ucraïnesa de reproducció assistida ha anunciat a la seva pàgina web el naixement d'un nadó amb material genètic de tres persones, la seva mare, el seu pare i una donant. «Amb ajuda d'un mètode innovador, el traspàs pronuclear, una dona de 34 anys estèril durant més de 15 anys va donar a llum el passat 5 de gener un nadó sa», segons un comunicat difós per la clínica Nadya. Segons els metges del centre, la dona, que s'havia sotmès a nombrosos tractaments de fertilitat, no podia desenvolupar embrions en la seva etapa inicial, de blastocist. El mètode utilitzat va consistir a traspassar nuclis de la mare i del pare a l'òvul d'una donant, a la qual prèviament se li havia extret el seu nucli. Com a resultat d'aquesta manipulació, es va obtenir un òvul reconstruït amb l'ADN de la mare i el pare (uns 25.000 gens) i amb l'ADN citoplasmàtic de la donant (37 gens).