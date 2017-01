El canvi climàtic reduirà el creixement dels boscos

L'increment de les temperatures i la major durada i intensitat de les sequeres que prediuen els científics per a la península Ibèrica suposarà una reducció en el creixement dels boscos, segons ha constatat una investigació liderada per l'Institut pirinenc d'Ecologia (CSIC) a Osca. En l'estudi, publicat a la revista Global Change Biology, han participat també la Universitat Pablo de Olavide de Sevilla, la Complutense de Madrid, la de Columbia als Estats Units i l'Institut Federal Suís d'Investigacions sobre el Bosc, la Neu i el Paisatge.

Els seus autors han analitzat més de 4.000 arbres de 110 boscos del Pirineu i el Sistema Ibèric, constatant que els boscos situats més al sud, sovint en llocs més secs i amb espècies predominants com el pi roig i l'avet, poden ser més vulnerables i créixer menys davant de les noves condicions més seques i càlides que han detectat els models climàtics.

«Els resultats suggereixen que l'increment de períodes secs i l'augment de temperatura previstos per a finals de segle XXI disminuiran el creixement en molts boscos ibèrics, que es veuran sotmesos a major falta d'aigua, el que pot resultar en més processos de decaïment i major mortalitat», assegura Raúl Sánchez-Salguero, investigador de l'Institut Pirinenc d'Ecologia. Si, com indica aquest treball, tendeixen a augmentar aquests processos de mortalitat, «el carboni que els ecosistemes forestals retenen durant dècades serà alliberat de nou a l'atmosfera», explica Jesús Julio Camarero, un altre dels autors en aquest institut. Els investigadors han emprat un model matemàtic que projecta com canviarà l'amplada dels anells anuals de creixement dels arbres en funció del clima. Així, considerant diversos escenaris d'emissió de gasos d'efecte hivernacle, han avaluat la vulnerabilitat dels boscos en resposta a diferents projeccions climàtiques.