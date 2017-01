El conseller de Salut pretén descongestionar urgències amb el nou Pla Nacional

El conseller de Salut, Antoni Comín, va explicar ahir en una entrevista al 3/24 que el 52% de les persones que van a urgències als hospitals haurien de ser ateses als Centres d'Urgències d'Atenció Primària (CUAP), ja que les seves malalties són de nivell 4, és a dir, no són casos molt greus.

Després d'analitzar les dades recollides des del 2014, Salut prepara un nou Pla Nacional d'Urgències que substituirà l'actual Pla Integral d'Urgències de Catalunya (PUIC), «un instrument heretat» que «no és suficient», segons Comín.

El conseller ha subratllat que les solucions de fons necessàries en aquesta qüestió no donaran resultats immediats i ha advocat per «portar el 52% de les persones que entren en urgències i tenen un nivell quatre als CUAP», tenint en compte que la classificació de les urgències segons la gravetat de cada cas va d'1 a 5.

Segons la seva opinió, l'envelliment de la població i la supervivència a noves malalties ha creat un nou patró de demanda de serveis hospitalaris i acudeixen a urgències persones per a les que volen «construir portes alternatives». Per a això, volen posar al 061 «al centre del sistema» de manera que la gent truqui a aquest número abans d'acudir a un hospital d'urgències.

Per altra banda, el conseller va assenyalar que la situació d'urgències aquest any és la mateixa que fa quatre anys i que en altres països, com França o el Regne Unit, «estan molt pitjor».



Uns pressupostos clau

Davant les queixes dels professionals dels Centres d'Atenció Primària (CAP) i els CUAP sobre la seva falta de mitjans, Comín ha recordat que els pressupostos preveuen incrementar en 1.500 persones la plantilla de totes les empreses i consorcis del sector públic sanitari, i la majoria seran per a assistència primària, a més, 2.500 persones interines es convertiran en fixes.

El pressupost de Sanitat preveu, doncs, revertir un terç de les retallades realitzades a Sanitat des del 2010, tot i que encara no s'assoliran els pressupostos de llavors. Sobre la possibilitat d'assolir finalment un acord entre Junts pel Sí (JxSí) i la CUP per aprovar els comptes del Govern s'ha limitat a indicar: «Tinc plena confiança que hi haurà pressupostos».