Descobreixen una nova espècie d'acinetobacter, un bacteri resistent als antibiòtics

Un equip liderat per Ignasi Roca, investigador de l'Institut de Salut Global (ISGlobal) de Barcelona, i Jordi Vila, director de la Iniciativa de Resistència Antimicrobiana (IRA), ha descrit una nova espècie del bacteri Acinetobacter, que té gens resistents als antibiòtics. La nova espècie d'aquest bacteri, que habitualment es troba en unitats de cures intensives i en recintes sanitaris, ha estat aïllada a partir de mostres de pacients de diferents països i té potencial patogen.

Segons ha explicat Jordi Vila, el bacteri pertany a una nova espècie del complex Acinetobacter calcoaceticus-Acinetobacter baumannii (ACB), i ha estat nomenat Acinetobacter dijkshoorniae, en honor a Lenie Dijkshoorn, una microbiòloga holandesa que ha dedicat la seva vida a l'estudi del gènere Acinetobacter.

Els autors van seqüenciar el genoma sencer de JVAP01T i van trobar que porta diversos gens que el fan resistent a antibiòtics, incloent-hi el gen blaNDM-1, que li confereix resistència a la majoria d'antibiòtics beta-lactàmics, i el gen aphA6, que ofereix resistència a alguns aminoglucòsids. Mitjançant un programa que prediu la patogenicitat bacteriana, els autors han demostrat que la nova espècie té una alta probabilitat de ser un patogen humà i comparteix seqüències amb altres famílies patogèniques.

Els investigadors van buscar determinar si A. dijkshoorniae i Acinetobacter seifertii, una altra espècie recentment descrita, es poden distingir d'altres espècies d'Acinetobacter. Utilitzant un programa informàtic per processar els diferents perfils proteics, els científics van aconseguir identificar senyals específics per a cada una de les espècies. «La incorporació d'aquestes noves firmes moleculars a la base de dades permetrà la identificació ràpida i automatitzada de totes les espècies del complex ACB», ha dit Jordi Vila. Així al seu torn, «permetrà avaluar la rellevància clínica i epidemiològica de les diferents espècies de la família, i facilitarà el tractament i maneig de les infeccions per Acinetobacter».

Els brots d'infeccions per Acinetobacter, que sol ser resistent a molts dels antibiòtics més comuns, ocorren normalment en unitats de cures intensives i en àmbits sanitaris que allotgen pacients molt malalts.