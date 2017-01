Troben proteïnes d'un dinosaure de fa 80 milions d'anys

Pèptids de col·lagen d'un Brachylophosaurus de 80 milions d'anys han estat confirmats per investigadors de North Carolina State University utilitzant els mètodes de prova més rigorosos. El treball presta major suport a la idea que les molècules orgàniques poden persistir desenes de milions d'anys més del que originalment creien i té implicacions per a la nostra capacitat d'estudiar el registre fòssil en el nivell molecular.

Elena Schroeter, investigadora postdoctoral de l'estat de Carolina del Nord, i Mary Schweitzer, professora de ciències biològiques al Museu de Ciències Naturals de Carolina del Nord, volien confirmar troballes anteriors de col·lagen de dinosaure originals reportats per primera vegada el 2009 de Brachylophosaurus canadensis, o dinosaure amb bec d'ànec, que va viure fa uns 80 milions d'anys.

"La tecnologia d'espectrometria de masses i les bases de dades de proteïnes han millorat des que es van publicar els primers descobriments, i volíem no només abordar les qüestions relatives a les troballes originals, sinó també demostrar que és possible obtenir repetidament seqüències informatives de pèptids de fòssils antics ", diu en un comunicat Schroeter.

El col·lagen és una proteïna i els pèptids són els blocs de construcció de les proteïnes. La recuperació de pèptids permet als investigadors determinar les relacions evolutives entre els dinosaures i els animals moderns, així com investigar altres qüestions, com ara quines característiques de la proteïna de col·lagen li permeten conservar durant el temps geològic (o milions d'anys).

"Vam recollir B. canadensis amb la investigació molecular en ment", diu Schweitzer. "Deixem un metre complet de sediment al voltant del fòssil, no fem servir coles o conservants, i només vam exposar l'os en un ambient net, o asèptic. L'espectròmetre de masses que utilitzem va ser eliminat dels contaminants abans d'executar la mostra".

El material de la mostra provenia del fèmur. Utilitzant espectrometria de masses, l'equip va recuperar vuit seqüències peptídiques de col·lagen I, dues d'elles idèntiques a les recuperades el 2009 i sis de noves. Les seqüències mostren que el col·lagen I en B. canadensis té similituds amb el col·lagen I a cocodrils i aus, un resultat que esperaríem per a un hadrosaure, basat en les prediccions fetes d'estudis esquelètics previs.

"Estem segurs que els resultats que vam obtenir no són contaminació i que aquest col·lagen és original per a l'espècimen", diu Schroeter. "No només vam replicar part dels resultats del 2009, gràcies a mètodes i tecnologia millorats ho vam fer amb una mostra més petita i en un període més curt de temps".

"El nostre propòsit aquí és construir una base científica sòlida perquè altres científics ho utilitzin per fer preguntes més àmplies sobre el registre fòssil", afegeix Schweitzer. "Hem demostrat que és possible preservar aquestes molècules. Ara podem fer preguntes que van més enllà de les característiques dels dinosaures, per exemple, altres investigadors d'altres disciplines poden trobar que és important preguntar per què preserven".

La investigació apareix al Journal of Proteome Research.