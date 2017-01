Europa prepara missió al Sol amb un escut tèrmic que resisteix més de 500 graus

L'Agència Espacial Europea (ESA) està immersa en la preparació de Solar Orbiter, una missió que viatjarà l'any vinent al Sol amb deu instruments a bord, sis d'ells telescopis, i amb un gran escut tèrmic d'alta temperatura capaç de resistir fins a 500 graus centígrads.

La missió, en col·laboració amb la NASA i amb participació espanyola, té entre els seus objectius comprendre les relacions entre els fenòmens solars i les pertorbacions del vent solar i el medi interplanetari, a més del cicle d'activitat solar, del qual es coneix que dura uns 11 anys però no els seus mecanismes físics.

Per aconseguir els seus objectius, la nau de Solar Orbiter portarà integrada deu instruments: 6 telescopis i quatre per mesurar l'entorn espacial, segons va explicar ahir a un grup de periodistes Luis Sánchez, cap de Desenvolupament d'Operacions de Ciència per a Solar Orbiter, després d'una reunió de responsables de la missió celebrada a la seu de l'ESA a Villanueva de la Cañada (Madrid).

Espanya lidera, a través de la Universitat d'Alcalá (Madrid), un d'aquests instruments, l'EPD, un potent detector de partícules energètiques. A més, participa en el PHI, un dels telescopis solars d'alta resolució capaç de mesurar la sismologia solar.



La missió, el 2018

La missió serà llançada el 2018 des de l'Estació de la Força Aèria de Cap Canaveral (EUA) amb una fase de creuer fins al desembre de 2021 i orbitarà el Sol en el seu punt més proper a 42 milions de quilòmetres, la distància més propera fins ara. Per a això, ha de portar un escut d'alta temperatura de 3,1 metres (llarg) per 2,4 metres (alt) de titani i capes de carbó, entre altres materials, que ja ha passat les proves a la seu de l'ESA a Holanda. La principal novetat d'aquest escut és que a més de protegir la nau té unes finestres perquè puguin funcionar els telescopis.