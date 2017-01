Busquen fàrmacs contra el colesterol a les artèries

Un consorci públic i privat, en el qual participen el CSIC i empreses biomèdiques de Barcelona, impulsa una investigació per validar una nova família de compostos que siguin candidats a fàrmacs per al tractament de l'acumulació vascular de colesterol associada a aterosclerosi. Liderat per l'empresa biotecnològica Iproteos, amb seu al Parc Científic de Barcelona, en el projecte d'investigació també participen l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona, del CSIC, i el Centre de Regulació Genòmica, segons van informar ahir aquests centres en un comunicat conjunt. Aquest projecte acaba de rebre una ajuda de 700.000 euros del Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat.

La investigació també inclourà assajos d'eficàcia, estudis de biodisponibilitat i farmacocinètica (que estudia els processos als quals un fàrmac és sotmès a través del seu pas per l'organisme) i farmacodinàmica (estudi dels efectes bioquímics i fisiològics dels fàrmacs i dels seus mecanismes d'acció i la relació entre la concentració del fàrmac i l'efecte d'aquest sobre un organisme).

Es preveu que aquests estudis aportin informació «crucial» per a la progressió del projecte fins a les fases clíniques. Iproteos dissenyarà i produirà els nous compostos, el grup LipidCardio de l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona-CSIC avaluarà la seva eficàcia en l'aterosclerosi i la Unitat de Proteòmica del Centre de Regulació Genòmica-UPF aprofundirà en l'estudi del mecanisme d'acció dels nous candidats a fàrmacs.

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mortalitat a tot el món, i l'acumulació descontrolada de colesterol a la paret vascular i al miocardi està estretament relacionada amb aquestes. L'Organització Mundial de la Salut calcula que l'any 2012 van morir per aquesta causa 17,5 milions de persones, un 31% de totes les morts registrades en el món.