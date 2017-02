La foto de Beyoncé embarassada que ja ha agradat a més de 9 milions d'internautes

Aquesta setmana hem congeut una notícia bomba relacionada amb el matrimoni Carter, el raper Jay-Z i la cantant Beyoncé Knowless. A través d'una tendra fotografia, l'exDestiny''s Child ha volgut anunciar al món que està embarassada per segona vegada. I en aquesta ocasió, l'alegria és doble, perquè espera no un, sinó dos fills.



La imatge, que ja ha rebut més de 9,2 milions de m'agrades a Instagra, mostra Beyoncé tocant-se delicadament una panxa en avançat estat de gestació i està acompanyada d'un missatge d'anunci per als seus milers de seguidors: "Volem compartir el nostre amor i felicitat. Ens sentim beneïts per partida doble. Estem increïblement agraïts perquè la nostra família creixerà per dos, i volem agrair-vos els bons desitjos. Els Carter "



Beyoncé i Shawn Corey Carter ja van tenir a la seva primera filla, Ivy Blue, el gener del 2012.





We would like to share our love and happiness. We have been blessed two times over. We are incredibly grateful that our family will be growing by two, and we thank you for your well wishes. - The Carters Una foto publicada por Beyoncé (@beyonce) el 1 de Feb de 2017 a la(s) 10:39 PST