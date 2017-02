Científics descobreixen 14 espècies de rèptils diferents

Científics de l'Institut de Biologia Evolutiva (IBE-CSIC-UPF) han descobert que una subespècie de rèptils dragó, sauròpsides de mida petita o mitjana que viu en climes temperats i tropicals, semblants al dragonet, formen en realitat fins a 14 espècies diferents.

El descobriment, que publica la revista Journal of Biogeography, s'ha fet gràcies a l'anàlisi genètica d'exemplars d'aquesta subespècie que viu a les muntanyes dels Hajars, al sud-est de la península Aràbiga, a Oman.

Segons els investigadors, aquestes espècies es denominen críptiques perquè és necessari analitzar-les genèticament per poder-les distingir i els resultats són molt importants ja que, una vegada diferenciades, han vist que algunes d'elles poden estar en perill d'extinció.

Els biòlegs desconeixen el nombre total d'espècies que hi ha a la Terra perquè encara hi ha regions molt inaccessibles per a l'home, com les profunditats dels oceans, però també perquè hi ha nombroses espècies anomenades «críptiques», és a dir, espècies morfològicament molt similars que no es poden diferenciar a simple vista.

Els científics de l'IBE han descobert ara que fins a 14 espècies de dragó que viuen a les muntanyes d'Oman s'havien classificat fins ara erròniament com una sola subespècie.

Segons va explicar Salvador Carranza, líder de l'estudi, «hi pot haver diverses espècies en perill d'extinció, però no ho sabem, ja que estan classificades dins d'una altra espècie molt semblant i que és més comuna».

«Els Hajars suposen un reservori important de biodiversitat on moltes de les espècies tenen interessants adaptacions a condicions extremes», va detallar Joan Garcia-Porta, investigador postdoctoral i primer signant de l'article.

Un dels rèptils més abundants dels Hajar és el dragó Pristurus rupestris rupestris, un petit rèptil diürn que regula la seva temperatura amb el Sol i que es comunica produint complexos moviments amb la cua. En ser un animal tan comú a la zona mai ha preocupat el seu estat de conservació, però les noves dades genètiques suggereixen que en realitat representa un complex d'espècies críptiques. Aquest estudi ha identificat fins a 14 espècies dins del que fins ara es considerava la subespècie P.r. rupestris.

Segons han descobert els biòlegs de l'IBE, tot aquest complex d'espècies habita en una àrea inferior a la que ocupa Catalunya i té un origen molt antic. L'estudi demostra que la diversificació va començar fa aproximadament 15 milions d'anys, accelerant-se durant els últims 5 milions d'anys quan les muntanyes es van elevar entre 200 i 500 metres i van separar diverses poblacions en diferents subgrups.