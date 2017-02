Preocupació pel descens de gel a l'Antàrtida

Aquest any, l'extensió del gel marí d'estiu a l'Antàrtida és la més baixa registrada en 38 anys d'observacions per satèl·lit, batent un rècord establert el 1997.

El mínim de gel marí de l'Antàrtida marca el dia - típicament cap a fins de febrer- quan el gel marí aconsegueix la seva menor extensió al final de la temporada de fusió de l'estiu, abans de expandir-se de nou a mesura que l'hivern comença.

Aquest any, l'extensió del gel marí es va contraure a 883.015 milles quadrades (2,28 milions de quilòmetres quadrats) el 13 de febrer, segons dades del Centre Nacional de Dades de Neu i Gel dels Estats Units (NSIDC, per les sigles en anglès ). La extensió és una fracció més petita que un mínim anterior de 884.173 milles quadrades registrat el 27 de febrer de 1997 a les registres per satèl·lit que daten de 1979.

Els científics estan monitoritzant les dades de prop i tractant d'entendre per què aquest any està presentant un mínim. James Pope, del British Antarctic Survey, diu en un comunicat: "En aquest moment, tan a prop de l'esdeveniment a mínim, és difícil identificar el que està causant el mínim de registre i si alguna cosa significatiu ha canviat".

Segons la seva opinió, el gel marí és molt variable en les escales d'un any a un altre i, per tant, el rècord màxim d'ara fa un parell d'anys i el mínim d'aquest any podria ser el resultat de canvis a curt termini en lloc de tendències a llarg termini.

"El que és interessant és que el gel marí antàrtic ha anat augmentant de manera constant, any a any a partir dels anys setanta. Així que el que està succeint ara està en contra de la tendència. I si bé és significatiu, no sabrem fins d'aquí un parell d'anys si es tracta d'un esdeveniment únic o un canvi de distància de l'augment observat anteriorment.