Nanopartícules biodegradables per lluitar contra el càncer

El centre de recerca Fred Hutchinson ha desenvolupat nanopartícules biodegradables per programar genèticament, sense treure-les del cos, cèl·lules immunitàries que puguin reconèixer i destruir aquelles que són canceroses, segons un article publicat per Nature Nanotechnology.

En l'estudi, els experts van demostrar amb ratolins que cèl·lules immunitàries (conegudes com a cèl·lules T) programades amb nanopartícules poden «eliminar o alentir ràpidament la progressió de la leucèmia». La tecnologia emprada per a programar les cèl·lules té de nou que no cal extreure del cos les cèl·lules T per manipular al laboratori, ha indicat el doctor Matthias Stephan del centre d'investigació nord-americà.

L'estudi de Stephan i el seu equip ha proporcionat proves preliminars que permeten pensar que les nanopartícules poden «educar» al sistema immunitari per dirigir-se contra les cèl·lules canceroses. Les cèl·lules reprogramades comencen a treballar de 28 a 48 hores després del procediment i poden fer-ho durant setmanes, «el que suggereix que la nostra tecnologia té el potencial de permetre al sistema crear ràpidament una forta resposta per destruir les cèl·lules canceroses abans que la malaltia sigui fatal», va afegir.

La immunoteràpia cel·lular ha donat resultats prometedors en els assajos clínics però encara segueix sent un repte que sigui accessible a més pacients i que es pugui desenvolupar ràpidament. En l'actualitat, un tractament estàndard pot trigar a preparar-se una dues setmanes: les cèl·lules T ha de ser extretes del cos, tractades genèticament i esperar que creixin en instal·lacions especials abans de poder reimplantarlas al pacient.