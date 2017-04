Sardanes per Sant Jordi

Diumenge que ve és Sant Jordi, enlloc del món es pot contemplar l'espectacle que ofereixen els nostres municipis, des de Barcelona fins al més petit indret de Catalunya. Bo i coincidint amb el dia del llibre, places, rambles, avingudes i carrers s'omplen de roses vermelles i llibres, malgrat moltes vegades ésser un dia de treball l'afluència de persones és molt abundant i hom compra la rosa per a l'estimada i algun o altre llibre.



En escaure's enguany en diumenge la jornada serà més vistosa i àdhuc més concorreguda. La sardana hi serà present. En la nostra agenda hi trobareu una gran quantitat d'audicions de sardanes que s'interpretaran a diverses localitats, demostració de l'afinitat de la nostra dansa amb les Festes Tradicionals, en aquest cas en la Diada de Sant Jordi.



Si bé aquí només anotem les ballades de les nostres comarques de la zona de Girona i de la Catalunya del Nord, podem afirmar que passaran de 80 les audicions que diumenge se celebraran arreu de Catalunya.



Confederació



sardanista de catalunya





D'acord amb l'assemblea, la Confederació Sardanista de Catalunya ha començat els tràmits per presentar la candidatura de La Sardana a la llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat. Aquesta llista s'emmarca en la Convenció per a la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial, i ja hi ha inscrits per exemple, el tango, la rumba i el flamenc. La convenció conté moltes disposicions i la llista només està pensada per sensibilitzar sobre la importància del Patrimoni Cultural Immaterial.



Es tracta d'un procés molt llarg perquè s'han de fer diversos tràmits administratius, malgrat tot pensem que cal tirar-ho endavant, perquè aquesta inscripció donarà una gran visibilitat pública a la sardana.



Un dels requisits per ser a la llista és demostrar que els sardanistes estem implicats en la candidatura, per aquest motiu es prega a les entitats que emprin el logotip que s'ha dissenyat especialment per aquest projecte, i alhora es demana que s'incorpori als programes de ballades, concerts i aplecs.



Aquesta candidatura necessita la implicació de tothom.



principal d'Amsterdam





Aquest 2017, la cobla La Principal d'Amsterdam celebra els 30 anys de la seva fundació i com és tradició cada 2 anys, realitza una gira a Catalunya que enguany serà al juliol.



Per aquest motiu, també s'està enllestint la gravació d'un disc de celebració del 30è aniversari i donada la singularitat d'aquesta cobla, publiquem un document sobre la gira per si és del vostre interès que la Principal d'Amsterdam us visiti a la vostra població durant els pocs dies que estarà per terres catalanes disposada a tocar sardanes.



Així, el proper mes de juliol, entre el 22 i el 30, la Cobla la Principal d'Amsterdam serà a terres catalanes, com cada dos anys, per oferir una gira molt especial, la del 30è aniversari de la seva fundació.



Si bé és cert que hi ha unes quantes contractacions ja tancades (Palamós, Catedral de Barcelona, Figueres, Castellar del Vallès, el Vendrell), encara hi ha dates lliures. És per això que la posem a la vostra disposició per si voleu acollir una de les seves actuacions, dintre aquestes dates.



La visita a Catalunya té diversos ingredients: la celebració d'aquest petit miracle (una cobla d'holandesos amb 30 anys d'activitat), la renovació del repertori i la presentació, si és possible, d'un nou disc compacte estan a punt d'enregistrar. Tota la informació i contractació es pot lligar a través del telèfon 669 868011 (Quim Rutllant) i a quim@amuntproduccions.cat.







La principal de la bisbal





Es temps de canvis a les cobles orquestres. Aquí us informem dels de La Principal de la Bisbal, segons ens ha comunicat Biel Castelló:



Carlos Herruz (substitueix Josep Ramon Prats), trompetista de Reus. Talent i experiència. Començà els estudis musicals a la Banda del Col·legi Pare Manyanet de Reus i al Conservatori de Reus, va acabar el Grau Superior de Trompeta amb les màximes qualificacions, Premi d'Honor de Grau Superior de Trompeta i Menció d'Honor de Grau Superior de Fiscorn.



Obtingué el Postgrau de Trompeta al Instituto Superior de Arte de l'Havana i fou becat pel Ministeri de Cultura per a una ampliació d'estudis a Nova York a la Manhattan School of Music. Màster Oficial en Interpretació de la Música antiga ESMUC – UAB. Magisteri musical per la URV i Doctorat en Musicologia i Interpretació de la Música Antiga, UAB.



Ha estat trompeta solista de la Jove Orquestra Nacional de Catalunya (JONC). És col·laborador de nombroses orquestres, com l'OBC, la del Gran Teatre del Liceu, l'Orquestra de Cambra d'Andorra, l'Orquestra de Cambra de Granollers, la Banda Municipal de Música de Barcelona i l'Orquestra de Cambra de Vila-seca. També ha estat trompeta solista de la Cobla Sant Jordi-Ciutat de Barcelona.



Actualment és membre del quintet ForumBrass i del grup de metalls Àgora Brass.



Manel Juste (substituiex Jordi Montasell) fiscornaire de Santpedor. Un futur prometedor Començà els estudis musicals de Grau elemental i Mitjà al Conservatori Municipal de Manresa, amb el trombó de vares i el fiscorn. Actualment està estudiant a Barcelona el Grau Superior de Fiscorn a l'ESMUC (Escola Superior de Música de Catalunya).



Amb només 15 anys va començar a tocar amb la Cobla Canigó de Torelló, més tard formà part de la Cobla Jovenívola d'Agramunt i darrerament de la Cobla Maricel de Sitges.



Jordi Company, (substituiex Joan Xandrich) contrabaixista del Far d'Empordà. Un valor segur. Va iniciar els estudis musicals de piano i solfeig a Figueres a l'Escola de Música del Casino Menestral. Amb el mestre Jaume Cristau va rebre les primeres classes de contrabaix i baix elèctric. Posteriorment va anar al Conservatori de Girona per realitzar les assignatures teòriques i com a mestre del seu instrument, Enric Rigau. Finalment va ampliar els seus estudis al Conservatori de Música de Badalona on va formar part de l'orquestra del mateix centre sota la direcció d'Alfons Reverté (OBC) i Josep Pons (JONC).



Va entrar en el món de la cobla amb els Rossinyolets. Posteriorment va tocar a la Cobla-Orquestra Miramar, Cobla-Orquestra Marimba, Cobla-Orquestra Gironina, Cobla-Orquestra Costa Brava i la Cobla-Orquestra Montgrins.



Iago Garcia, (substitueix Dídac Flores) cantant d'Hostalric. Un diamant en brut. Inicià els seus estudis a l'Escola de Música de Vidreres, on fa realitzar el Grau Elemental. Seguidament va fer el Batxillerat Artístic a l'INS Sobrequés de Girona. Actualment està fent el Grau Professional de Música al Conservatori de Girona i paral·lelament realitza cursos d'interpretació al Centre de formació teatral el Galliner de Girona.



A part de ser un gran baríton, toca també el fiscorn i el trombó. Ha estat component de la Banda, la Big Band i la Cobla de Sant. Maria de Blanes, també ha format part de la Cobla del Futur, la Cobla Arbucienca, la Cobla del Conservatori de Girona i la Cobla Osona.