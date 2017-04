Vilanova lliurarà la medalla de la ciutat a títol pòstum a Pere Tàpias

Vilanova i la Geltrú lliurarà la medalla de la ciutat a títol pòstum a Pere Tapias, segons ha anunciat avui la seva alcaldessa, Neus Lloveras.

El cantautor, gastrònom i radiofonista Pere Tapias ha mort aquesta matinada als 70 anys a l'hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes (Garraf) per una malaltia hepàtica per la que havia ingressat als últims dies.

Lloveras ha anunciat avui aquesta condecoració al cantautor, nascut a aquesta localitat barcelonina i "un dels grans ambaixadors de Vilanova" al qual "trobarem a faltar", ha ressaltat l'alcaldessa.

La periodista Mari Pau Huguet, gran amiga de Tapias, ha glossat les virtuts del difunt i ha indicat que "el funeral no se celebrarà per ara" per decisió de la família.

"Segurament s'anunciarà un acte de comiat d'aquí a quinze dies", ha apuntat Huguet entre llàgrimes.

De la seva banda, el director de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, ha definit a Pere Tapias, que es va incorporar a l'emissora el 1993, com "part de l'imaginari dels oients" i "més que un simple company o col·laborador".

El president català, Carles Puigdemont, ha enviat tot "el seu afecte" a la família de Tapias, de qui ha dit que es trobarà a faltar "la seva bondat".

Per al conseller de Cultura, Santi Vila, Pere Tapias era "un home que inspirava humanitat i amb un enorme sentit de la curiositat":

I la xef Carme Ruscalleda ha afirmat que Tapias "acostava la cuina al gran públic" pel seu riure i la seva forma de parlar.

Un altre xef, Joan Roca, ha dit que Tapias "va ajudar molt al món de la gastronomia" i ha estat "un gran divulgador".

La cantant Núria Feliu, també entre llàgrimes, ha recordat que "no encaixava en Els Setze Jutges, tan transcendentals, i es burlava d'això, però la gent s'ho passava molt bé amb ell".

I la portaveu de la CUP, Anna Gabriel, li ha enviat "un petó i una abraçada" i li ha donat les gràcies per estar sempre "alegre i valent". "Vas ser alè de bondat. Que la terra et sigui lleu", ha escrit en Twitter.

La mort ha sorprès a Pere Tapias quan es trobava preparant la celebració dels 50 anys de la seva primera cançó humorística, "La tia Maria", un esdeveniment impulsat per la revista Enderrock i l'Ajuntament de Vilanova.

Per aquest motiu, el cantant va concedir una llarga entrevista a Enderrock, que es publicarà en el número de maig, que també inclourà un CD amb diverses versions de cançons de Tapias, que va suggerir els noms dels artistes que volia que participessin en el disc d'homenatge, titulat "Un pèl nou un pèl antic".

Així, artistes locals com Francesc Burrull, Copa Lotus, Vidal Soler, Parells, Trial i Elisabet Raspall & Jordi Paulí han revisitat la seva música, i a més han gravat versions Marina Rossell & Sisa amb Xavi Lloses, Joan Reig & Oest Trip, Gemma Humet, Joan Isaac, The Gruixut's, Rosa Pou, Guillem Roma, Quim Vila i Isaac Ulam & Jose Diumenge.