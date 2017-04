Mor el torero Palomo Linares per un vessament cerebral als 69 anys

El torero de Jaén Palomo Linares, de 69 anys, va morir ahir a la tarda a Madrid a causa d'una hemorràgia cerebral, conseqüència del postoperatori de la cirurgia cardíaca que li va ser practicada divendres passat , segons va informar l'hospital Gregorio Marañón, on va ser intervingut. L'empresari i apoderat del torero durant tota la seva carrera, José Luis Lozano, va explicar que la capella ardent de Linares s'obrirà a partir de les nou del matí d'avui al tanatori La Paz d'Alcobendas i a les vuit del vespre les seves restes mortals seran incinerades després de la celebració d'una missa. Les seves cendres, com va confirmar l'apoderat, s'escamparan a la finca del Palomar (Seseña, Toledo), propietat de Linares i la seva residència habitual.



El torero estava connectat a ventilació mecànica després de ser operat divendres passat, a l'espera que fos possible realitzar-li un trasplantament. Ahir, en fer-li un TAC, els facultatius van comprovar que havia patit un vessament cerebral en una zona «molt delicada» i, quan al matí li van fer un electro, van comprovar que encara tenia alguna activitat cerebral, però molt disminuïda. La família va expressar el seu desig que es donessin els seus òrgans.



El matador de toros, segons el comunicat mèdic que va facilitar l'hospital Gregorio Marañón divendres passat, va ser intervingut a cor obert el dia 21 per fer-li un doble «bypass», substituir la vàlvula mitral i reparar la vàlvula tricúspide, i des de llavors romania sedat i amb ventilació mecànica. «Després de totes les cornades que he patit, com haig de tenir por d'això?», assegurava en arribar al centre sanitari la setmana passada, i explicava que s'havia trobat malament des de desembre pensant que era una grip i que, finalment, havia hagut de passar una setmana a l'UVI abans de la intervenció de divendres.



Sebastián Palomo Martínez, Palomo Linares, va néixer el 27 d'abril de 1947 a Linares, Jaén, va prendre l'alternativa a Valladolid el 1966, es va retirar del toreig el 1985 i, des de llavors, es dedicava a la pintura, amb quadres com els que exposa en una sala de Boadilla del Monte des de dijous passat.



Nascut en una família molt humil sense antecedents taurins, es va distingir aviat per un toreig valent i de gran espectacularitat i va formar parella amb el Cordobés, en l'anomenada campanya dels «guerrillers». Va tallar a Las Ventas a la Fira de Sant Isidre de 1971 les orelles i la cua al toro Cigarrón, quelcom que no havia succeït en els 30 anys anteriors, i allò el va convertir en un fenomen social.



El destre era pare de tres fills, Sebastián, Miguel i Andrés, fruit del seu matrimoni amb Marina Danko, de qui es va separar el 2011. Actualment la seva parella era la jutge Concha Azuara.





Tristesa del món del toro



El món del toro va mostrar la seva commoció per la sobtada mort del torero. El torero Jaime Ostos, padrí de l'alternativa de Linares com a matador de toros, es va mostrar molt trist en assegurar que la notícia «m'ha caigut com una garrotada». «Venia per la carretera i m'he hagut d'aturar al voral perquè realment m'estava començant a marejar el disgust tan gran he tingut quan m'ho han dit», va revelar Ostos.



El destre portuguès Victor Mendes, a qui Palomo Linares va donar l'alternativa a Barcelona el 1981, va afirmar estar «molt trist per la desaparició d'una gran figura del toreig que va arribar a marcar una època». «El fet que fos el meu padrí taurí m'omple d'orgull», va afegir.