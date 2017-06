Una relliscada deixa al descobert quina seria l'autèntica identitat de l'artista de carrer Banksy

Se'l coneix com a membre fundador i líder del grup Massive Attack. Ha participat en les bandes sonores de Matrix, Moulin Rouge i Batman Forever. Encara que, abans de perfeccionar el seu estil com a vocalista, va ser conegut com el primer artista de grafit de Bristol.

I cada vegada va quedant més clar que és el mateix que firma amb el nom de Banksy enginyoses pintures murals que s'han fet internacionalment conegudes.

Al raper Goldie se li va escapar una reveladora dada durant un podcast quan va dir «Robert» per referir-se a Banksy. Robert Del Naja, nascut a Bristol fa 52 anys, artista, activista, cantant, compositor i fundador de Massive Attack, seria també Banksy.

Com a artista va fer la seva primera exposició individual a Londres al juny de 2010. «Pintar és difícil per a mi perquè jo sóc daltònic. Per això vaig haver de marcar els esprais, perquè no podia saber de quin color era cadascun», explicava aleshores.

De fet, les especulacions que vinculaven Robert Del Naja amb Banksy van començar el 2013. Ara, a Goldie, que era un artista de carrer abans de despuntar al món del rap, se li hauria escapat que el seu vell amic és de fet Banksy.

Parlant sobre les obres de l'encara desconegut artista de carrer va dir: «Sense faltar al respecte a Robert, crec que és un artista brillant. Crec que ha capgirat el món de l'art».