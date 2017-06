La Fira del Circ de la Bisbal programa 65 espectacles

La Bisbal d'Empordà tornarà a situar-se al mapa del món del circ amb la 22a edició de la Fira del Circ al carrer, que se celebrarà del 14 al 16 de juliol. El certamen ha programat 65 espectacles de la mà d'una quarantena de companyies (la majoria catalanes) i es marca com a objectiu continuar creixent «en qualitat». Per això, oferiran actuacions de primer ordre i mantindran activitats consolidades com l'Espai Fira i la Fira Bar (on es podran veure espectacles de petit format), a banda dels tallers i les actuacions de diverses escoles de circ. L'organització també mantindrà l'aplicació per a mòbils que permetrà veure en temps real els aforaments i així evitar aglomeracions.

La portaveu de l'esdeveniment, Eva Gasull, assegura que tot i que han ampliat el nombre de companyies perquè més bars han demanat participar al cicle d'espectacles de petit format, la mostra no busca fer-se més gran sinó seguir apostant per l'excel·lència de les actuacions que ofereix.

La meitat de companyies programades són catalanes. També hi actuaran companyies de la resta d'Espanya (un 33%) i un 17% vindran d'altres països com França, Itàlia o l'Argentina. Els visitants que s'acostin a la Bisbal del 14 al 16 de juliol hi podran veure actuacions de circ contemporani, cabaret, trapezi, clown, espectacles aèria, diàbolo o malabars, entre d'altres. De nou, la majoria de les actuacions seran gratuïtes i aptes per a tots els públics.



Espectacle aeri inaugural

Com a principals novetats d'enguany hi haurà l'espectacle inaugural de la fira, que es farà al parc 8 de març amb l'actuació de la companyia francesa La Rotative. Els assistents podran veure un espectacle amb una roda de metall suspesa a deu metres del terra. També s'ha programat una trobada de pintors, coneguda com a Girona Urban Sketchers.